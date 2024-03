Taboada promete blindar la CDMX; Xóchitl llama a votar por él

"Aunque les duela en Benito Juárez tenemos los mejores resultados y en Iztapalapa lamentablemente están seis de los lugares más riesgosos, de las colonias donde más sufre la gente de inseguridad. Eso no es justo y eso lo vamos a cambiar", afirmó al contrastar con la alcaldía que gobernó la candidata de Morena, Clara Brugada.

Esta es la primera de "las cinco de Taboada", los cinco ejes de la campaña del panista que busca ganar frente a Morena, partido en el poder.

Su segunda propuesta es atender la escasez de agua con tres acciones: reparar fugas, reutilizar y captar el agua.

Promete Taboada blindar la CDMX como lo hizo en la alcaldía Benito Juárez.



🎥: @shelmanz / Expansión Política pic.twitter.com/NStvnCDx10 — Expansión Política (@ExpPolitica) March 3, 2024

"Aunque nieguen los problemas, por lo que dejaron de hacer estamos perdiendo el agua en la ciudad", señaló. Su tercer eje es el transporte público, apuntando al colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro como uno de los fracasos de la actual administración.

"No van a arreglar el Metro los que sepultaron a más de 26 personas por su mal mantenimiento y porque no invirtieron en el Metro.

"Solamente les voy a dar una probadita: en el Mundial la gente va a llegar en Metro al Estadio Azteca", aseguró.

Taboada prometió además llevar el Cablebús a Álvaro Obregón, Tlalpan y Magdalena Contreras; apoyos para que transportistas renueven sus unidades y desaparecer el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para frenar las extorsiones.

Filas de microbuses, camiones y personas a la salida del evento de Santiago Taboada junto a Xóchitl Gálvez en el Parque Bicentenario.



🎥: @shelmanz / Expansión Política pic.twitter.com/DoY2NxmWof — Expansión Política (@ExpPolitica) March 3, 2024

La salud está en cuarto lugar, en la que Taboada plantea revivir el programa Médico en tu Casa, de la administración de Miguel Ángel Mancera y que fue eliminado por Claudia Sheinbaum, además de dar cobertura a niños y niñas de los 0 a 6 años.

"Todos los niños que nazcan en mi gobierno van a tener una cobertura universal de salud. Ningún niño en mi gobierno se va a morir por falta de tratamientos médicos", dijo.

Plantea también el abastecer de medicinas en hospitales y clínicas y de no contar con el medicamento que requiere el paciente, se recibirá un vale para intercambiarlo en la farmacia más cercana.

El Salario Rosa Chilango es su quinta propuesta, programa que lleva a la capital el programa implementado por Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México. Este programa irá acompañado de la reactivación de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.

"Esas cinco que van a ayudar a que la ciudad sea más segura, sea más justa, sea más libre y sobre todo tenga algo que no le han podido dar, algo que 'Clara'mente no pueden presumir: calidad de vida en la ciudad. "La ciudad avisó en 2021 que el cambio viene. (...) No duden, les vamos a ganar", aseguró el panista.