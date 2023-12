Sheinbaum critica equipo de Gálvez y ella pide investigar a hijos de AMLO

Tras la polémica que desató la inclusión de sus hijos, Gálvez prometió que, de ganar las elecciones de 2024, ellos no ocuparán ningún cargo en su gobierno.

“Lo digo claramente: mis hijos no van a tener un puesto en el gobierno, no van a hacer tráfico de influencias cuando yo sea presidenta, se los pongo aquí por escrito y vuelvo a apostar mi casa nueva, que mis hijos no van a estar metidos en la política”, afirmó.

Con esa declaración Gálvez se refería a los hijos del presidente mexicano López Obrador, quienes han sido señalados de tráfico de influencias y hasta de actos de corrupción.

Este jueves, Xóchitl Gálvez continuó con las criticas hacia los herederos del mandatario federal tras una columna del periodista Carlos Loret de Mola, donde acusa a Andrés López Beltrán, segundo hijo de López Obrador, de beneficiar a su amigo Amílcar Olán con contratos para distribuir medicamentos.