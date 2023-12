Xóchitl Gálvez: “Mis hijos no ocuparán cargos, ni tendrán fábrica de chocolates”

“Lo digo claramente, mis hijos no van a tener un puesto en el gobierno, no van a hacer tráfico de influencias cuando yo sea presidenta, se los pongo aquí por escrito y vuelvo a apostar mi casa nueva, que mis hijos no van a estar metidos en la política”, acotó.

Gálvez dijo que sus hijos trabajan de lunes a viernes, además realizan actividades empresariales.

“Los míos sí trabajan, o sea, los míos son gente que produce. Y la familia siempre te acompaña, ahí está Michelle Obama, acompañando a (Barak) Obama; ahí está la esposa del gobernador de Nuevo León (Mariana Rodríguez) acompañando a su marido (Samuel García), obviamente mi marido no va a estar porque no quiere estar”, indicó.

“No los van a ver como a los hijos del presidente… mis hijos trabajan, mis hijos lo único que van a hacer es acompañarme en la campaña… y lo hago público porque soy una mujer transparente… no los van a ver con una fábrica de chocolates nueva, la empresa se dedica a hacer edificios inteligentes desde hace 32 años y ahí trabajan los dos, ahí trabajan. Tampoco quiero tener unos hijos huevones y talegones, se los prometo”, añadió la exalcaldesa de Miguel Hidalgo.