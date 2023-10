Consejeros del INE piden votar de nuevo el acuerdo de paridad en gubernaturas

La consejera Dania Ravel también se refirió a este asunto en sus redes sociales. Señaló que en la sesión celebrada la víspera se omitió someter a votación los considerandos 27 y 28, así como los puntos de acuerdo segundo, tercero y cuarto, que constituyen la parte considerativa y resolutiva del proyecto que establecía la paridad en gubernaturas.

"No fue aprobado el proyecto. Ya no aprobamos el proyecto. Okey. No hay proyecto, ya de qué parte", comentó Taddei tras el resultado de la votación.

"Harán llegar a cada una de las consejerías, solicito a la Dirección del Secretariado envíe una versión estenográfica de lo que acaba de suceder para la comprensión total y cabal de cada una de las partes", apuntó ante el reclamo, confusión y enojo de algunos consejeros.