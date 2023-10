El INE rechaza proyecto que proponía paridad en gubernaturas

“Presidenta, con todo respeto, esto es una chicanada, porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio cinco (mujeres) cuatro (hombres) y se aferraron a que eso no fuera así y se nos dijo que se iba a separar esos puntos resolutivos para que después se sometieran a consideración y ahorita ya no se quieren someter a consideración, pues me parece que eso no puede transitar”, anotó Ravel.

En respuesta, la consejera presidenta Guadalupe Taddei pidió respeto: “Yo lo único que le voy a pedir consejera es que seamos respetuosos. Aquí no hay chicanada”, dijo.

El consejero Uuc-kib Espadas, quien votó en contra del proyecto, aclaró a Ravel: “Chicanada es lo que se nos quiso hacer. Que un consejero o consejera se confunda a la hora de votar, a todos nos ha pasado alguna vez, eso es responsabilidad de cada quien”.

“Si lo que se quería es que el proyecto transitara en lo general, tenían que votar en lo general o separar cada uno de los puntos que no quisieran votar en lo general”, señaló el consejero.

El proyecto ha sido votado y desechado, por lo que “no hay materia para que esta sesión continúe”, comentó Espadas Ancona.

Otros consejeros también expresaron sus dudas sobre lo que se votó, por lo que se acordó citar a una sesión urgente, que puede celebrarse este viernes. Incluso, se convino en entregar la versión estenográfica a cada integrante del Consejo, para tener mayor claridad de lo que se votó.

El acuerdo original obligaba a los partidos a postular al menos a cinco mujeres en las gubernaturas en juego en el 2024: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del INE aprobaron la iniciativa el 17 de octubre pasado, sin embargo, este 19 de octuber ya se detuvo en el consejo general del instituto.