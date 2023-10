Acusaciones de guerra sucia y dudas surgen previo a las encuestas de Morena

AMLO llama a no recurrir a la guerra sucia

Aunque ya no tiene la conducción del movimiento político, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a los aspirantes no recurrir a la guerra sucia , pues ésta no funciona porque hoy los mexicanos son más conscientes.

“No debe de haber guerra sucia. Además, como lo hemos dicho aquí varias veces, eso ya no funciona, eso no sirve, se quedaron en el almanaque los publicistas. Antes se sentían muy importantes, llegaban a decir: ‘Si me das tanto dinero, si me contratas, yo te hago presidente municipal, yo te hago diputado federal, yo te hago gobernador, yo te hago presidente de la República’, hasta de manera prepotente y además ofensiva porque en una democracia quien elige a las autoridades es el pueblo; entonces, piensan que con una técnica de dudosa efectividad, ramplona, o con guerra sucias o repitiendo mentiras, ya con eso van a posicionar a una persona y la van a convertir en autoridad”, destacó el martes en su mañanera.

El mandatario federal comentó que quien recurre a la guerra sucia, puede correr el riesgo de que el efecto sea búmeran.

“Es decir, el que lleva a cabo esa campaña sucia se ve afectado, se le revierte. No hay que actuar de esa forma”, dijo.