García Harfuch: “El partido no es exclusivamente de los fundadores”

La contienda interna de Morena

¿Cuáles son sus fortalezas ante los otros aspirantes de Morena?

No lo veo como una competencia, lo que le puedo decir, por ejemplo, que la exalcaldesa (de Iztapalapa) Clara Brugada, pues es una mujer honesta, es una mujer disciplinada, es una mujer de trabajo y yo me considero muy disciplinado también, con un absoluto compromiso de trabajo, siempre nos hemos conducido con una integridad que es muy medible a la vista de la gente, muy evaluable.

¿Cómo enfrenta la batalla por la futura candidatura de Morena?

Quien decide son las personas, lo ha dicho el presidente de la República (López Obrador), lo ha dicho también el presidente del partido (Mario Delgado), entonces, no importa que haya quienes apoyen a otras personas que estén participando. ¡Qué bueno! Al final, quien va a decidir es la gente, somos del mismo partido, somos del mismo equipo, entonces, no veo ningún problema futuro.

Vemos mantas, anuncios, stickers en el Metro que están comparando a dos personas y proyectos. ¿Qué opina de estas campañas?

Siempre que hay un proceso como este, van a suceder muchísimas cosas, algunas positivas, he visto comparaciones en positivo de los dos, donde hablan muy bien de Clara (Brugada) y también hablan muy bien de mí y otros donde se cargan más a un lado y es normal. Cuando hay estos procesos internos de partido, surge mucha efervescencia dentro del propio movimiento.

¿Lo ve como una “guerra sucia”?

No en realidad, obviamente sí ha habido pero no creo que sea de mis compañeros (de Morena), creo que aprovechando este proceso, de manera externa vienen ataques fuertes. Una cosa es una crítica constructiva, que obviamente recibes y corriges, pero hay otras que son críticas sin fundamento y hay otras que son difusión masiva de mentiras, de noticias falsas.

¿No hay riesgo de división dentro de Morena?

Nosotros siempre vamos a trabajar por la unidad y no solo en el partido, en general en la Ciudad de México, nosotros estamos trabajando todos los días para que haya una unidad absoluta. Unidad no quiere decir que estemos de acuerdo en todo.

No puedes decir que vamos a gobernar o vamos a trabajar por la ciudad, para estas personas y para estos no o para esta mitad y para la otra mitad no, ni lo quiere la ciudad ni lo necesita (...) esto como ciudad y dentro del partido, pues yo nunca voy a ser un factor de división.

La ciudad no quiere ni necesita división ni odio, lo que requiere es unidad y trabajar juntos. Tenemos que tener un proyecto de ciudad donde quepan todas y todos.

Hay algunos grupos dentro de Morena que señalan que usted no es fundador. ¿Cómo ganarse a ese sector?

Tenemos muchos fundadores que nos apoyan, que nos ayudan, que están guiándonos en este proceso interno y tenemos también compañeros que están apoyando a otras personas que nosotros los respetamos igual que a los que están con nosotros. Primero.

Creo que el partido no es exclusivamente de los fundadores, es un partido abierto a la gente, la encuesta es abierta a la población en general y es un objetivo muy sencillo, un proceso interno donde la gente, los ciudadanos, los habitantes de la Ciudad de México digan: “quiero a esta persona” y eso creo que es muy justo para todas y todos los que estamos participando.

Hugo López-Gatell, Clara Brugada, Mariana Boy y Omar García Harfuch son los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

¿Se considera el favorito de Claudia Sheinbaum?

No creo que ella tenga favoritos.

Si no gana la futura candidatura de Morena, ¿tiene un "plan B"?

Más que "plan B", creo que si eres parte de un equipo y eres parte de un proyecto, pues estar donde el proyecto te requiera. No tengo una posición pensada, es que si no pasa esto, quiero esto, no creo que sea tanto de querer, sino de donde más sirvas.

¿Respetarás el resultado de las encuestas?

Por supuesto.