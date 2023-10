Brugada: “De ninguna manera pienso que vaya a haber dados cargados en la CDMX”

Aquí parte de la conversación:

¿Por qué quiere gobernar la Ciudad de México?

Yo creo que esta gran ciudad debe seguir siendo de “derechos y de libertades” (frase acogida por la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum durante su administración) y yo llevo pues muchos años, casi 40 años, luchando en esta ciudad, desde antes que tuviéramos la oportunidad de elegir a nuestros gobernantes ya luchábamos por la democratización de la ciudad, llevamos mucho tiempo transformándola también desde distintas maneras y considero también una responsabilidad política a estas alturas continuar con los valores y con lo que la cuarta transformación de la vida pública del país y esta ciudad representa.

Sin "favorito"

¿Qué fortalezas tiene frente a los otros aspirantes a la Jefatura de Gobierno?

Bueno, he co-gobernado la ciudad desde hace cinco años, he gobernado la cuarta parte de la ciudad de México, -que no es cualquier cosa- (Iztapalapa cuenta con 1.8 millones de habitantes según el Censo del INEGI en 2020) pero además es el territorio con más desafíos, a mí me tocó la zona que fue abandonada históricamente, la que decidieron que no iba a haber ninguna inversión y allí hicimos un buen gobierno y tenemos resultados exitosos, entonces tengo experiencia de gobierno.

Para mí era la oportunidad histórica, teniendo como presidente Andrés Manuel López Obrador y como jefa de gobierno a Claudia Sheinbaum, entonces teníamos que hacer que el gobierno fuera a transformar la vida de la gente, no gobernar para que todo siguiera igual y decidimos construir infraestructura que nunca antes se tenía, deportiva, recreativa, cultural, de bienestar y de los cuidados.

¿Cómo ve usted la llegada de Omar García Harfuch a la contienda interna?

Yo le doy la bienvenida a todos los compañeros interesados en coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación en la ciudad. Así que esto implica tener claridad sobre los valores de la Cuarta Transformación. A mí me tocó construir Morena, yo fui de las que junto con Andrés (Manuel López Obrador) nos salimos del PRD y con otro equipo más de compañeros a construir de cero Morena y logramos que realmente se convirtiera en el instrumento político para lograr que en muy poco tiempo Andrés Manuel llegara a la presidencia. Entonces sí, yo les doy la bienvenida porque considero que esta contienda debe de ser unitaria y al final salir fortalecidos.

"La población tendrá que tomar la decisión, quien considera que puede enarbolar mejor el proyecto de la Cuarta Transformación". Clara Brugada, aspirante a la jefaturade gobierno.

¿Ve riesgos de que pueda haber “favoritos” o inequidad en la contienda de la Ciudad de México?

Yo pienso que no debe de haber inequidad. A mí me parece que la población, los que son obradoristas, morenistas, los que han luchado, los que han hecho que esta ciudad siempre haya sido votada por la izquierda desde 1997 a la fecha, pues tienen esa opción de decidir. De ninguna manera pienso que vaya a haber dados cargados o una cosa así, no. Yo participo en este proceso, si yo supiera que hay eso no estaría participando y tampoco me prestaría a cualquier otra cosa.

¿Es tiempo de mujeres?

¡Ese es un tema también muy bueno! A mí me da mucho gusto que Claudia (Sheinbaum) sea la coordinadora de la Cuarta Transformación en el país, una mujer, que yo estoy segura que el próximo año va a gobernar este país, la primera presidenta y sí, creo que es tiempo de mujeres, no sólo porque las mujeres sabemos gobernar bien, sino porque es tiempo de hacer justicia a las mujeres.

Clara Brugada señala que respetará los resultados de la encuesta interna de Morena, pero pide que los demás hagan los mismo y se garantice la unidad. (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

¿Hay riesgo de que se decida en la ciudad que el género para la candidatura por paridad sea masculino?

En el tema de la paridad. Pues yo creo que de los nueve espacios que se van a contender, cinco tienen que ser mujeres y también, esto es un tema muy importante, se tendrá que analizar cuáles son las mujeres más competitivas a nivel nacional y con base en eso la comisión electoral tendrá que hacer los ajustes necesarios, dice la convocatoria. Entonces pues veremos qué es lo que viene.

¿Confía en el método de las encuestas?

Yo confío en el método de las encuestas, está en los estatutos de Morena, decidimos que fuera una encuesta en una elección interna desde que formamos Morena para evitar todos los errores que se cometieron por ejemplo en el PRD y pues una encuesta refleja el sentir de la población, entonces -yo así lo veo-, realmente cualquiera de los que aspiramos estamos casi iguales, cuando ya nos enfrentamos en los careos en las encuesta con la derecha. Entonces es cuestión de que la población elija quién considera que puede profundizar el proyecto de la Cuarta Transformación.

Hoy por hoy, por ejemplo, el sentir de la población de Morena pues está a favor mío. Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa con licencia

¿Ve riesgos de división con alcaldes, diputados locales en el proceso interno?

Yo creo que todos estamos muy maduros de que necesitamos ir unidos en la ciudad. Sí, cada quien tiene su corazoncito y lo demuestra, lo hace patente, pero todos vamos a ir unidos a lograr que en el 2024 nuevamente Morena gane esta ciudad.

¿Aceptará el resultado de la encuesta?

Sí, claro que en el momento en que uno se registra (como aspirante a la jefatura de gobierno), acepta el método y yo sí estoy de acuerdo con el método y sí, voy a aceptar el resultado y yo espero que los demás también lo hagan. Creo que es muy importante que todos estemos en ese sentido.