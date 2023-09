Gatell asegura tener el visto bueno de AMLO y Sheinbaum para buscar la CDMX

Queremos humanizar la ciudad. No dejaremos caer el ritmo de lo ya logrado. Vamos a que la transformación siga y se profundice. Nos vemos próximamente en los recorridos territoriales; estaremos dialogando con la gente y, sobre todo, escuchándola. pic.twitter.com/uOZiio1UCu — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) September 27, 2023

Durante la conferencia que ofreció este martes para presentar su propuesta política, López-Gatell confirmó que presentó su renuncia a la Secretaría de Salud.

"Efectivamente, ya no soy subsecretario, he presentado mi renuncia. Es muy probable, y me da mucho gusto, que el doctor Ruy López Ridaura, quien es un excelente experto en salud pública y un funcionario ejemplar, ocupe mis responsabilidades en breve", indicó.

El ex funcionario de la Secretaría de Salud federal señaló que López Obrador le recomendó hablar con Claudia Sheinbaum, ya como coordinadora nacional de los Comité de Defensa de la Cuarta Transformación y próxima candidata presidencial por Morena.

🚨🚨 Hugo López-Gatell confirma que ayer se registró como aspirante de Morena por la CDMX.



📹: @shelmanz pic.twitter.com/NXEHRWv5NI — Expansión Política (@ExpPolitica) September 27, 2023

"Me dijo 'habla con ella' y la experiencia fue idénticamente estimulante, también con su aspiración de que el proceso sea impecable, legítimo, incuestionable", sostuvo.

No obstante, el político no descartó que de no ganar la encuesta de Morena por la capital, podría participar en otro cargo e incluso Sheinbaum lo llamó a continuar como parte de Morena si eso ocurriera.

"Si no ganas indudablemente tendrás -si así lo deseas- que mantenerte integrado al proceso de transformación", afirmó que le dijo la ex jefa de Gobierno.

"A mí nadie me manda", dice López-Gatell sobre su participación en el proceso en la CDMX. Además afirmó que no cuenta con recursos ni va a "pasar charola" para hacer campaña y no se verán bardas o portadas de revistas pagadas con su imagen.



📹: @shelmanz pic.twitter.com/Yc63EGtaD4 — Expansión Política (@ExpPolitica) September 27, 2023

López-Gatell afirmó que ha diagnosticado distintas condiciones de desigualdad en la Ciudad de México como el acceso a servicios de salud, educación y espacios públicos como parques.

El ex subsecretario de Salud afirmó que nadie lo mandó a participar en el proceso de Morena en la capital y descartó que los ciudadanos vean bardas con su nombre para promocionarlo.

"A mí no me manda nadie a meterme en este proceso, fue al revés, yo llevé una propuesta a las personas que encabezan este movimiento.

"Nosotros no tenemos un aparato político-orgánico que pueda movilizar grandes concentraciones. (...) Tampoco tenemos y mucho menos nos parece deseable tener grandes sumas de dinero. No van a ver bardas pintadas con mi rostro, mi caricatura ni mi nombre, no van a ver anuncios espectaculares, no van a ser revistas donde salga yo en la portada y que hayan sido financiadas", aseguró.

A través del portal cdmxgatell.mx será su portal para ser conocido y tener contacto con la ciudadanía, además de dar a conocer los puntos de la ciudad que visitará en próximos días.