Xóchitl Gálvez acusa a Sheinbaum que el ataque con su casa fue idea de su equipo

Este es el tercer video de la senadora Xóchitl Gálvez sobre el tema, luego de que desde la cuenta de Morena CDMX se exigió que autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo que clausuren, resguarden y demuelan una “construcción ilegal” en la que habita la senadora.

“Lo que quieren no es demoler mi casa. Lo que intentan es demoler la esperanza, porque hay una señal que les aterra: la señal del latido del corazón”, explicó en otro video.

Posterior a la conferencia mañanera en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no compartir esa medida , la futura candidata a la Presidencia de la República del Frente Amplio por México (FAM), compartió un video en redes sociales en el que aclaró: “Cuando ya todo México esté lleno de #eXperanza no diré nada, pero #HabráSeñalex”.

En tal sentido, recordó que “desde siempre”, los mexicanos hemos buscado señales para ayudarnos a expresar nuestras decisiones: mirando al universo, esperando un cometa, desojando una margarita, recibiendo la visita de un ave, de una mariposa y así ayudarnos a expresar una decisión que sobrepasa lo racional.

En el video, Gálvez Ruiz destacó que las señales están en todas partes y que solo hay que aprender a mirarlas, como las que le han ocurrido en su búsqueda por acudir a la mañanera o bien, para encabezar el FAM, integrado por PAN, PRI y PRD.

“La señal detrás de una puerta que no te abren, la señal de un presidente obsesionado con destruir, la señal de todo el circo que lo acompaña. La señal de que te inventen cosas, la señal de que mienten, que digan que no eres indígena, que no eres ingeniera, que no vendías gelatinas, que no eres empresaria, que digan que no pueden. Que gasten millones de pesos y tiempo en tratar de detener nuestro camino”.

La política nacida en Hidalgo refirió que las señales nos recuerdan que no estamos solos, sino que estamos conectados con todo lo que nos rodea.

Cuando ya todo México esté lleno de #eXperanza no diré nada, pero #HabráSeñalex. 🤞🏼 pic.twitter.com/zbvV8IVPmi — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 14, 2023

Que AMLO no ande de "perdonavidas"

Además de lo public adio en el video, en un evento del PRD, la senadora Xóchitl Gálvez pidió al presidente López Obrador que “no ande de “perdonavidas” y que si le van a demoler su casa, como lo advirtió Morena en la CDMX, pues que lo hagan.

“Que no ande de perdonavidas. Si (AMLO) cree que mi casa es ilegal, ¡demuélala! De verdad, yo se los vuelvo a decir, tratan de tiznar, de ensuciar”, dijo en entrevista en el marco de la reunión con militantes de PRD, agrupados en la expresión ADN.

Consultada al respecto, la legisladora reiteró que su casa cumple con el uso de suelo, “pasó por un notario, paso por un crédito bancario pasó por el Registro Público de la Propiedad. Es legal. Mi casa es legal”.

Insistió que los señalamientos y acusaciones en su contra son resultado del “miedo” que le tiene la autodesignada Cuarta Transformación.

De acuerdo con la legisladora, el Ejecutivo federal decidió cambiar de estrategia cuando se dio cuenta de que todo México la invitó, vía redes sociales, a su casa.

Incluso, adelantó: “me voy a dormir en una (casa que me invitaron) para ir entrenando por las dudas, porque no les creo nada”.

La senadora Gálvez recordó que así como el presidente López Obrador le cerró la puerta de Palacio Nacional, muchos mexicanos le abrieron sus corazones: “cuando se da cuenta de la reacción de la gente, pues se va para atrás, porque obviamente cada vez se parece más al señor de Nicaragua (Daniel Ortega)”.