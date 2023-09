Casa de Xóchitl Gálvez en CDMX: ¿es ilegal?, ¿hubo moche?, ¿procede demolición?

El comité dirigente de Morena hizo pública así la dirección de la senadora, quien se mueve por la ciudad en su bicicleta, sin equipo de seguridad. Por ello, además de defender la legalidad del inmueble donde vive con su esposo y dos hijos, advirtió la irresponsabilidad de difundir su domicilio y dijo tener miedo de que les puedan causar daño.

Demuelan mi casa, viviré en la de millones de mexicanos que me reciban con #PuertaxAbiertax.#DemuelanMesta pic.twitter.com/vKJkpn2lo3 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 13, 2023

Incluso, dejó entrever que estos podrían ser seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien mencionó como el “director de orquesta” de la estrategia para intentar que desista de sus aspiraciones al 2024.

Aun así, en un video se declaró dispuesta a quedarse sin dónde vivir “la ley sí es la ley para mí y yo los reto a que me la demuelan (…) estoy segura de que si me tiran mi casa, millones de mexicanos me van a abrir la suya", declaró.

¿La señora X cometió una ilegalidad?

Según Morena, Gálvez incurrió en varias irregularidades. La primera, un “posible conflicto de interés” pues esa construcción está en un predio al que, en 2017 cuando la panista era delegada de Miguel Hidalgo, su administración “entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción”.

Por tanto, el partido Morena en la Ciudad aseguró que es “la casa del moche” y atribuyó al otorgamiento de ese permiso el que haya adquirido la propiedad “a precio preferencial”.

El caso también fue ventilado en redes sociales por Víctor Hugo Romo Guerra, morenista, exjefe delegacional y exalcalde en la misma demarcación, quien sucedió a Xóchitl en el cargo y quien tiene una serie de acusaciones mutuas con la ahora aspirante desde que ambos se relevaron en la alcaldía.

En rueda de prensa en el Senado, este miércoles 13 de septiembre, Gálvez aclaró que si bien cuando fue delegada entregó la manifestación de construcción -como parte de las funciones de gobierno-, en esas fechas ni siquiera pensaba adquirir una casa, pues tenía la suya.

Sin embargo, en esos años y como no se quedó a terminar su gestión –como lo ofreció al arranque de su gobierno- tuvo que cumplir con su promesa de que, de dejar el cargo a medias, donaría su departamento en Sierra Camerún, en las Lomas de Chapultepec.

Así, vendió su departamento y en 2021 –cuatro años después de que la delegación diera la manifestación de construcción- adquirió en preventa una casa. Esta es de ladrillo rojo por eso es llamada la “casa roja”, misma que de acuerdo a Romo, se edificó de forma irregular, por lo que llamó a Gálvez “móchitl”.

Sin embargo esa construcción se realizó precisamente durante la administración de Romo Guerra, en la que no detectó, denunció ni sancionó irregularidad alguna. En su video menciona que la edificación fue ilegal, pero los documentos mostrados sólo señalan que no hay permiso de ocupación, lo cual es una falta administrativa atribuida al constructor.