AMLO rechaza demoler casa de Xóchitl Gálvez: “Ni utilizar la picota ni el marro”

El presidente afirmó que la confrontación que se percibe es solo en el ambiente, pues los ciudadanos están muy contentos y así se lo demuestran como en su visita a China, Nuevo León, donde fue recibido entre gritos de ¡presidente, presidente!.

“En lo que llaman la clase política, que es otro mundo, es distinto, en lo que es el llamado círculo rojo, es otra cosa, ahí es donde hay confrontación, que también es sustancial a la democracia, no debe de alarmarnos y es donde hay críticas, cuestionamientos, pero no generalizar, cuando dicen ‘se polariza’, no, es arriba. El pueblo está en otras cosas, la mayoría de la gente buscándose la vida honradamente”, indicó.