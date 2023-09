Los caminos que Marcelo Ebrard puede tomar rumbo al 2024

El lunes 4, en reunión con estudiantes de la Universidad de Monterrey, en la conferencia “Nueva Generación, Nueva Política”, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, dio un no definitivo sobre buscar la presidencia el próximo año.

Esgrimió tres razones: admitió que le falta madurez política, anunció que no dividirá a la oposición y privilegió estar cerca de sus hijos.

“Que en el momento adecuado se construya un acuerdo entre el #FrenteAmplioPorMexico y @MovCiudadanoMX…” Agustín Basave Alanis,

Secretario del Ayuntamiento de Monterrey. pic.twitter.com/Uk1T1W5VXU — Frente Cívico Nacional (@FCN_mx) September 4, 2023

El 7 de septiembre inició el Proceso Electoral Federal (PEF), pero hay tiempo para que MC o incluso Ebrard tomen una decisión.

El partido naranja puede esperar hasta el 5 de noviembre, día en el que inicia el periodo de precampañas, si hay contienda interna. Pero incluso puede extender su definición hasta el registro, si se trata de una candidatura única, lo que puede pasar hasta el 22 de febrero.

Y aún así le quedaría tiempo si lanza a un aspirante y luego sustituye esa candidatura, lo que puede ocurrir “por renuncia” incluso hasta el 2 de mayo, un mes antes de la elección.

En Morena, el miércoles 6 de septiembre concluyó el proceso interno y se nombró a Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la ciudad, como coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación.

Pero todas las alertas que Ebrard lanzó contra Sheinbaum, incluso desde que inició el proceso interno el 19 de junio, por derroche de gastos, uso de la estructura de la Secretaría del Bienestar e intervención de gobernadores y contra Morena por sesgo y exclusión de los aspirantes al cargo para conocer la metodología de la encuesta-madre que definió los resultados, explotaron ese mismo día.

Morena trasladó las 12,500 papeletas usadas para la encuesta de Morena y cuatro sondeos espejo a un salón del World Trade Center en la Ciudad de México y de la madrugada del día cinco al seis de septeimbre, el equipo de Ebrard alegó “incidencias” graves y exigió la reposición del procedimiento, dos horas antes del anunció oficial.

Morena cada vez "se parece más al PRI", atajó ese día el exjefe de gobierno de la ciudad.

“Lo que nos queda claro es que en Morena no tenemos espacio después de lo que vimos”, dijo al día siguiente con Ciro Gómez Leyva para su noticiero de Radio Fórmula.

Cuestionado sobre si estará en la boleta del 2024, afirmó: “Sí porque tengo que ser leal con la gente que me apoya. En caso contrario te diría voy, me siento en un cargo o varios cargos, me quedo callado”.

Sin embargo, Malú Micher mandó un mensaje distinto: “No nos vamos a ir de Morena, formamos parte de esta familia, somos orgullosamente morenos, somos felices”.

Según Ebrard, este lunes 11 de septiembre tomará la decisión sobre el rumbo a seguir, en una reunión con sus seguidores.