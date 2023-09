Xóchitl Gálvez, Marko Cortés y Jesús Zambrano hacen invitación a Ebrard

Zambrano le ofrece aceptarlo en el equipo, pero no como candidato

Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, dio la bienvenida al excanciller Marcelo Ebrard a sostener un diálogo respetuoso con el Frente Amplio por México, pero no para otorgarle la candidatura presidencial en el 2024, pues dijo que el FAM y la ciudadanía, ya decidieron por Xóchitl Gálvez.

"Se hicieron en su momento las invitaciones correspondientes para todos los que quisieran caminar en este esfuerzo común, se sumaran y él (Ebrard) se mantuvo allá (en Morena) hasta el final, por eso yo digo: un diálogo respetuoso, pero no sobre la base de decía ‘ya me jodieron allá, ahora vengo a que me den el espacio que buscaba allá y dénmelo aquí (en el FAM)’. Aquí (en el FAM), así no son las cosas", resaltó el perredista.

Entonces, añadió Zambrano Grijalva, “no andamos buscando candidato, candidato, porque ya virtualmente la tenemos” y habrá que esperar los tiempos legales para el registro.

“Están abiertas las puertas para que caminemos juntos, para todos aquellos que compartan alguna idea de país, de defensa de la democracia y de que le cerremos el paso a la autocracia, al riesgo de la dictadura que tenemos…vamos a esperar que decisión toma (Ebrard Casaubón)”, remarcó al insistirle con la pregunta.

El líder perredista destacó que en su momento se le advirtió al excanciller que sería traicionado, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador “es una persona que no cumple con su palabra, porque tiene una amiga más amiga que él, que fue la que el día de ayer decidió con su dedo presidencial”.

Entonces, si Marcelo Ebrard dice 'quiero sumar fuerzas con el Frente Amplio por México', Zambrano aseguró que se sentará " a platicar”.