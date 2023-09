Tras una serie de denuncias y de la entrevista de radio de Ebrard, una de sus colaboradoras, Malú Mícher, aclaró que no están pensando en salirse de Morena.

“No nos vamos a ir de Morena, somos felices, si eso es lo que quieren, no lo van a lograr ” afirmó Mícher.

Desde el mediodía de este miércoles, el equipo de Ebrard acusó irregularides en la encuesta de Morena. El propio excanciller, especificó los problemas en una conferencia de prensa:

"Por el número de incidencias que acaba de refir Marta y su impacto en las encuestas, lo que debiera hacerse, lo que procede, es repetir el ejercicio. Es mejor que digamos a la opinión pública: 'tuvimos estas fallas'. A querer sacar a rajatablas el resultado, cuando todavía no contamos. No sabemos cuál es el resultado, pero ya sabemos que el número de urnas que se invalidaron de común acuerdo demuestran que hay irregularidades importantes. No estoy hablando de fraudes, pero sí estoy hablando de todas las incidencias", explicó el excanciller.

Desde un hotel cercano al WTC, lugar en el que se realiza el conteo, Ebrard expuso que su lealtad es con la gente:

"Estamos diciendo esto porque las incidencias que hemos visto durante toda la tarde y noche madrugada y hasta esta hora nos obligan a decir esto o callar entonces tomamos esta decisión esto no está bien; no es así. Todos los que hemos formado Morena no estamos de acuerdo con esto con quien estoy siendo leal pues con las personas que forman morena con todo el movimiento que representamos porque que no sean es el respeto", explicó.

El canciller también señaló que se impidió a su equipo continuar revisando el conteo y que se usó a la policía para golpear a sus colaboradores.

Información urgente de última hora : impiden a la fuerza la entrada de nuestra representación al conteo de las boletas de Morena . Que tristeza . pic.twitter.com/ftmey0kuLT — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 6, 2023

Esto se denunció horas antes de que la dirigencia nacional informara sobre el ganador de la encuesta y cuatro espejo que se realizaron para definir al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, Malú Mícher, Daniel Sibaja y Ximena Escobedo explicaron las incidencias encontradas en el ejercicio levantado por la Comisión Nacional de Elecciones.

“Hemos observado que se informa que va muy bien, que todo va perfecto, que ya tenemos un porcentaje alto de número de avance y nosotros queremos decir que, a pesar de ello, nos sigue preocupando este proceso. Hemos contribuido, no nos hemos parado de la mesa, hemos señalado las incidencias, hemos ganado en muchas de las urnas que a nuestro parecer no cumplen con la legalidad, con la imparcialidad, las hemos ganado ahí en la mesa”, explicó la senadora Mícher.

De acuerdo con el equipo del excanciller, la encuesta “madre”, fue la que más incidencias tuvo.

“La encuesta que tiene más observaciones, es decir para que sepa la ciudadanía, la encuesta madre es la encuesta que está realizando el partido, las otras casas encuestadoras que son cuatro son encuestas espejo, pero si la encuesta madre es la que más afectaciones tiene, más irregularidades e incidencias tiene, pues las espejo prácticamente no tendrían ningún efecto porque son espejo de la principal y la principal es la que donde más incidencia”, informó Daniel Sibaja.