El PRD invita a MC a unirse al Frente; emecistas prefieren ir solos en 2024

Sobre la invitación para que MC se sume al Frente Amplio, este lunes algunos emecistas como Juan Zavala, secretario general de Acuerdos del partido naranja, y la senadora Patricia Mercado defendieron ir solos en el 2024, apoyados de la encuesta que Reforma publicó este lunes y que reveló que un 57% considera que ese partido deber competir por separado por la Presidencia en 2024.

"A diferencia de ustedes, @MarkoCortes, nosotros no actuamos en función de lo que diga el presidente. Pero sí en función de lo que quieren los mexicanos. Y como la mayoría no quiere la alianza con la vieja política, es lo que haremos. Ustedes son el pasado al que no volveremos. Nosotros el futuro que México demanda", publicó Zavala en X, antes Twitter.

"A favor del pluralismo, en contra de la polarización", publicó Mercado, quien días antes había refrendado ya su respaldo a la visión de Dante Delgado, respeto a que MC es una opción en sí misma.

Para mí y para muchas personas en todo el país, la razón para sumarnos a este proyecto sigue vigente: consolidar una fuerza política socialdemócrata que represente causas justas,… pic.twitter.com/Ur9YK5g2tZ — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) August 27, 2023

El viernes pasado, Delgado dijo que quienes a diario insultan y agravian a MC son los mismos que, por conducto de sus dirigencias, les invitan a sumarse a las fuerzas de la vieja política, por lo que –abundó– el partido naranja rechaza entrar a una "alianza viciada de origen".