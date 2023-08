Dante Delgado: hubo amenazas y chantajes en desplegado para respaldar a Alfaro

"A ellos y a quienes están siendo objeto de chantajes y amenazas para esta y futuras acciones, les pido que no se mortifiquen: cuentan con Movimiento Ciudadano”, publicó Dante Delgado.

No he dejado de recibir mensajes de liderazgos y actores políticos de nuestro Movimiento en Jalisco.



Resulta que, al más puro estilo de la vieja política, se publicó un desplegado con sus firmas sin haberlos enterado del contenido del mismo. — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 24, 2023

El emecista insistió además en que la polarización no es el camino, ni para el país ni para Movimiento Ciudadano y que el 2024 está poniendo a prueba a todos.

"Aquí habrá sensatez y se tomarán las mejores decisiones para el beneficio de Jalisco y de México", apuntó.

El mensaje de Delgado fue publicado luego de que este jueves legisladores federales, locales y alcaldes de Jalisco emitieron un comunicado donde respaldaron a Enrique Alfaro tras su ruptura con la dirigencia nacional. El gobernador señaló que hay toma de decisiones unilaterales en el partido y postura de aislamiento rumbo al 2024.

“Durante 11 años, nuestro movimiento ha sido la primera fuerza política de Jalisco. Cada elección, las y los jaliscienses refrendan su respaldo a los buenos gobiernos que son el sello distintivo de nuestro proyecto. Esto es reflejo de la construcción de un proyecto colectivo y el liderazgo indiscutible del gobernador Enrique Alfaro. Nuestro motor, nuestra unidad, siempre ha sido la defensa de Jalisco. Nos mueve Jalisco”, señalaron en un desplegado.

“Lo decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro. No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos”, señalaron.

“Este proyecto, que hemos formado mujeres y hombres libres de Jalisco, no le pertenece a nadie”, añadieron.