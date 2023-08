Adán Agusto cierra gira en el Monumento a la Revolución

Adán Augusto López, aspirante a encabezar los comités de la Cuarta Transformación, convocó a la unidad y a dejar atrás ambiciones personales para que el movimiento transformador siga adelante.

“No podemos darnos el lujo de que, por ambiciones personales, no construyamos en unidad lo que la nación nos ordena, que es seguir este movimiento transformador”, dijo en el Monumento a la Revolución, donde cerró este domingo sus asambleas informativas.

“¡Vamos juntos! Nos necesitamos todos. Hemos cumplido al pueblo de México. Hemos cumplido la meta y la encomienda. No les vamos a fallar. Hemos trabajado, codo a codo con ustedes para construir la continuidad de la Cuarta Transformación”, remató el exsecretario de Gobernación.

En este marco y tras 70 días de recorrido por todo el país, solicitó a los asistentes su apoyo para verse favorecido con la encuesta que realizará Morena.

“Les pido con toda humildad su confianza para que sigamos juntos construyendo la siguiente etapa de este movimiento. Aquí les entrego mi corazón… es el tiempo de todos. Vamos a ganar y a representar al pueblo”, dijo el político tabasqueño.

En compañía de su familia, insistió en que la unidad es esencial para mantener el movimiento que encabeza en todo el país el presidente López Obrador.

La Ciudad de México siempre ha estado a la altura de todos los retos que ha enfrentado no solo nuestro movimiento, sino también nuestro país.



Y hoy no tengo más que agradecimiento para quienes estuvieron desde el éxodo, desde el desafuero, desde el fraude, desde la defensa del… pic.twitter.com/PUZGkzEJdY — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 28, 2023

Noroña: casas con publicidad no serán encuestadas

También este domingo cerró sus asambleas informativas el exdiputado Gerardo Fernández Noroña, quien informó que Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena le informó que no serán encuestados aquellos domicilios particulares o sitios que cuenten con publicidad a favor de alguna de las “corcholatas”.

“Recibí hace un momento de Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, que dice que van a sancionar no encuestando la casa que tenga publicidad. Es una aberración, es un absurdo. No sancionan los espectaculares, no sancionan nada de las prácticas cuestionables que han realizado y que pongas una cartulina ‘Noroña es pueblo’, en la puerta, en la ventana, ahí no van a encuestar. ¡Imagínense!”, anotó.

En un mensaje que subió a redes sociales, el exlegislador dijo que la encuesta estadística no es un centro de votación, por lo tanto, es absurdo que no se permita alguna propaganda.

Noroña rechazó ese criterio y adelantó que impugnará esa determinación.