Alcaldes, diputados y senadores respaldan a Alfaro frente a decisiones de Dante

“Lo decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro. No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos”, señalaron.

“Este proyecto, que hemos formado mujeres y hombres libres de Jalisco, no le pertenece a nadie”, añadieron.

Este martes, el mandatario jalisciense se dijo convencido de ya no querer participar en la agenda de Movimiento Ciudadano, pues previo a la contienda electoral de 2024, no existe un rumbo político claro desde su dirigente Dante Delgado.

“No hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves, que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones”, afirmó en en entrevista.

Enrique Alfaro dijo que este distanciamiento con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no distraerá su trabajo al frente del gobierno de Jalisco, incluso recordó que como líder de este partido en la entidad, se logró ganar varias elecciones en municipios importantes.

Tras estas declaraciones, el dirigente nacional de MC publicó un mensaje en redes sociales en el que la decisión personal de Alfaro de tomar distancia del partido era respetable, aunque apuntó, "Movimiento Ciudadano está por encima de decisiones personales".

Dante se ha negado a participar en una alianza opositora que una a todos los partidos que no están de acuerdo con las políticas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.