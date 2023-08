Fernández Noroña alerta que Ebrard va a romper con Morena y se irá con MC

¿Qué dijeron el presidente y su hermano Pío?

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Marcelo Ebrard, aspirante a la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, está en su derecho a inconformarse.

“Está en su derecho. Es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie y Marcelo y Adán, Claudia y todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso, saben que no nos metemos y que se acabó el 'dedazo' y que es el pueblo el que va a decidir”, dijo en su mañanera.

En contra de lo señalado por el presidente, su hermano Pio López Obrador publicó un video en el que reitera las acusaciones de Ebrard.

"El proceso está viciado de origen porque al amparo del gobierno federal se está aplicando un operativo de Estado a través de las estructuras de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar para favorecer a un aspirante al estilo del PRI de los ochentas", afirmó Pío López Obrador.