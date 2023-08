Morena alista las encuestas con las que definirá a la "corcholata" ganadora

Carrera morenista en la recta final

El periodo de 70 días que Morena estableció para que las “corcholatas” recorrieran el país está por concluir, y lo hará con un cierre de fotografía entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, los aspirantes que de principio a fin se mantuvieron a la cabeza en las preferencias en las encuestas.

A los cuatro aspirantes de Morena y dos de PT y PVEM, les quedan 13 días de recorridos por el país en busca de ganar la encuesta y los cuatro ejercicios espejo. A esta etapa final, Ebrard Casaubon y Sheinbaum Pardo llegarán como los punteros, mientras que Adán Augusto, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández lo harán en las posiciones menos favorecidas.

De acuerdo con encuestas recién públicadas, los exjefes de Gobierno de la capital del país encabezan las preferencias.

Un ejercicio realizado por El Heraldo de México/Poligrama da el 29% de las preferencias a Sheinbaum Pardo y 21.9% a Ebrard Casaubon. Otra de El Financiero da 28 y 20% a esos mismos aspirantes.

Para Édgar Ortiz Arellano, académico de la UNAM, el proceso interno de Morena ha demostrado competitividad, por lo que no hay nada definido.

“Es un proceso sumamente competitivo, a diferencia de la oposición, aquí vemos una competencia muy reñida a nivel interno de un partido. Si bien no es nuevo, el de Morena es sumamente competitivo porque a fin de cuentas los dos principales aspirantes tienen la posibilidad real de obtener la precandidatura y después la candidatura”, sostiene.

A pesar que desde la dirigencia nacional se le intentó blindar, el proceso interno ha estado marcado por señalamientos y algunos desencuentros principalmente por falta de piso parejo, “cargadas” a favor de uno de los candidatos, intromisiones de gobernadores, excesos en gastos en propaganda. Pese a ello, expertos consideran que se está resolviendo muy bien el tema de la candidatura en Morena.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy inteligente, trató de innovar con base en lo que ha sucedido en anteriores procesos, no de Morena, sino basándose directamente en el PRI, trató de ver cuáles eran los puntos débiles, de cómo tratar de dejarlos menos heridos en el camino”, explica Saúl Ramírez de Arellano, catedrático de la UNAM.

Como parte del convenio suscrito por las "corcholatas”, los aspirantes perdedores podrían acceder a un cargo en el gabinete o en las coordinaciones legislativas, sin embargo, no a todos les conviene esa propuesta.

“Estos premios de consolación es un atractivo para los pequeños, estamos hablando de Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña, pero para los grandes ese no es ningún atractivo, como es el caso de Marcelo Ebrard, a él ya no le da para esperar otros seis años y tratar de buscar la candidatura presidencial para él ahora o nunca, repetir en la cancillería o de ser secretario de Gobernación no es lo suficientemente atractivo para él menos si es con Claudia”, agrega Ramírez de Arellano.

Este martes 15 de agosto, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, informará sobre los detalles de las encuestas, cuyos resultados se conocerán el 6 de septiembre.