Miguel Ángel Mancera logra las 150 mil firmas de apoyo para avanzar en el Frente

¡Muchas gracias a todas y todos los que nos han ayudado en esta tarea de participación ciudadana! Mi convicción es fortalecer un movimiento fuerte con la ciudadanía. Seguimos trabajando hasta concluir el plazo establecido en las reglas. #ConTodoMéxico 🙌🇲🇽 #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) August 8, 2023

El coordinador del PRD en el Senado y exjefe de gobierno de la Ciudad de México, había reconocido lo complejo que era recolectar las referidas firmas de apoyo que exige esa contienda, pero que estaba seguro que lograría esa meta.

“Sí ha sido un proceso muy complejo, obviamente, porque sí hay localidades donde se volvió muy difícil, muy difícil para que las personas tuvieran acceso directo. Estoy hablando, sobre todo, de lugares cercanos a población casi rural, porque se pide una plataforma específica con Google, no cualquier tipo de aparato: se piden pixeles específicos para el tema de las fotografías, se pide que tenga prácticamente las cuatro líneas de recepción en Internet. No las tenemos aquí en el Senado, entonces imagínate. No ha sido sencillo”, detalló.