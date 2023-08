Monreal pide a morenistas permanecer unidos

El senador con licencia, Ricardo Monreal, pidió a sus compañeros no generar división interna pues, reconoció que “sí hay un adversario real enfrente”.

El morenista pidió a sus compañeros de partido permanecer unidos: “En esta última etapa hay que tener cuidado. Que no nos gane la pasión, que la moderación sea nuestra característica. Son 20 días los que nos restan y no podemos pelearnos; no podemos exagerar en nuestras diferencias como parte de un proyecto nacional. Tenemos que cuidar el legado de la Cuarta Transformación”, advirtió durante una asamblea en Tláhuac, Ciudad de México.

Además, llamó a cuidar al movimiento y el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esta última etapa hay que tener cuidado. Que no nos gane la pasión, que la moderación sea nuestra característica”, abundó.

En la asamblea informativa, Monreal hizo un reconocimiento a la labor de la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum:

“No podemos escatimar reconocimientos para quienes han hecho bien su trabajo. Y por eso yo reconozco, desde Tláhuac, que, en materia de seguridad, la exjefa de Gobierno tuvo acierto en mantener a la Ciudad en condiciones aceptables y que es de los lugares más seguros del país”, abundó.

La visión de México desde la reconciliación surge de la urgencia de construir un país cuyo motor de progreso sea su diversidad cultural y social, y se ponga fin a la discriminación y la desigualdad, que hoy son motivos de exclusión social

Creel lanza spot en contra de las “corcholatas”

Santiago Creel, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, lanzó en sus redes sociales un spot en el que critica a las ‘corcholatas’, término con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a llamar a los aspirantes presidenciales de Morena, como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, entre otros.

“¿Crees que alguna de estas solucionará los problemas de seguridad en México? No. ¿En educación? No. ¿En salud? ¡Menos! ¿En economía? ¡Tampoco!

“Las soluciones que México necesita no llegarán como promociones al intercambiar corcholatas. Llegarán con orden y mano firme, con experiencia, valor, preparación inteligencia”, señala el panista en el video.