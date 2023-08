Cansancio del electorado y mayor gasto, los efectos de campañas más largas

Campañas más largas = más dinero

Para Rosiles, lo preocupante en esta etapa ante-precampaña más que la falta de propuestas, es que hasta el momento quedan dudas del origen del dinero para esta actividad proselitista, pues así como este tipo de procesos no están regulados, mucho menos los recursos para moverse de norte a sur.

“¿Cuál es el riesgo? El uso de recursos públicos. Eso sí me parece que es el tema. Que tú hagas pública tu intención, me parece que está bien. Pero no podemos negar riesgo de uso de recursos públicos”, menciona.