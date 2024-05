Contra violencia y feminicidios, candidatos proponen fiscalías y cero impunidad

Para atender un problema tan complejo, expuso, no solo se requieren acciones, sino presupuesto, porque de lo contrario todo se queda en discursos y no en hechos.

“Los cómos tienen que venir acompañados de presupuesto... hablar de un cambio en la política del país implica también un cambio en la forma en cómo se hace el ejercicio fiscal, se debe hacer una política fiscal feminista que recuperara o recabara impuestos desde la igualdad y que esos impuestos fueran dirigidos precisamente a eliminar las desigualdades y brechas que existen entre mujeres y hombres en todos los espacios”, destaca.

Una de las propuestas en las que han coincidido los candidatos a la Presidencia es establecer un sistema nacional de cuidados , sin embargo expertos alertan que es costoso.

"Hablar de un Sistema Nacional de cuidados es padrísimo, nada más que pues el IMCO calculó un dato muy interesante: se necesita 10 veces más presupuesto que lo que hoy hay para cubrir acciones que estarían dentro de este sistema. Entonces, no nos engañemos porque lo podemos mencionar, pero si eso no cambia y no hay una convicción real en las agendas para destinarle presupuesto a este tipo de derechos no van a ser una realidad, pueden estar en papel y llegar a la constitución y no se van a cumplir", afirmó Fátima Masse, economista especializada en temas sociales.

Una mujer en la Presidencia, ¿garantiza agenda de género?

La posibilidad de que por primera vez una mujer llegue a la Presidencia de la República genera altas expectativas para que la violencia de género sea una prioridad, de acuerdo con la Encuesta de Encuestas de Expansión Política , Claudia Sheinbaum encabeza las preferencias con 26 puntos de ventaja, con 58% de las preferencias, frente a un 32% de Xóchitl Gálvez, sin embargo, especialistas sostienen que aunque la previsión es que una mujer llegue al Poder Ejecutivo, los cambios no se darán en automático.

“Celebramos la posibilidad de que una mujer sea presidenta de México, porque eso es el resultado del movimiento feminista, del movimiento amplio de mujeres, de las organizaciones de la sociedad civil que buscamos día a día tener una igualdad en el país. Pero el hecho de que sea una mujer sea presidenta no garantiza una agenda feminista, tampoco presupuestos feministas ni de igualdad y tampoco que se rompan las estructuras de poder y los pactos patriarcales”, afirma Figueroa.