INE seguirá ruta del dinero para contratar espectaculares de "corcholatas"

Fiscalización busca allegarse de pruebas

Ahora, un grupo de personas de la Oficialía Electoral del INE, debidamente acreditados, acudirá a los eventos o asambleas que realizan los aspirantes partidistas tanto de Morena como del PAN, PRI Y PRD, con el propósito de levantar actas de verificación.

“Estas evidencias tanto de la propaganda en vía pública como en eventos vamos a analizarlas en su oportunidad, si se realizan conforme a la norma y entonces se les dará el curso legal que se desprendería de ellas y las consecuencias”, detalla en encargado de despacho.

“Hay un nivel de vigilancia (de los eventos). Recuerden ustedes que los procesos de selección interna concluyen con un informe sobre ingresos y gastos a fiscalización Este informe es dictaminado y sometido a la consideración primero, de la Comisión de Fiscalización y, posteriormente, del Consejo General”, explica.

¿Las 'corcholatas' rompen la ley electoral? #QuéPasóCon Las campañas adelantadas

Ello, enfatiza, puede (o no) derivar en sanciones por faltas cometidas en los procesos internos de los partidos políticos, particularmente en materia de uso de recursos.

- ¿Hay el riesgo de que con las evidencias que van a rescatar en campo, pudiera a alguno cancelársele su registro o prohibírsele que sea el candidato, al final de este ejercicio? –se le cuestiona al funcionario electoral.

-No, a mí, no me corresponde especular. Yo puedo imaginar muchas cosas, soy muy imaginativo, pero la responsabilidad de la UTF es actuar con evidencias y en el marco de procedimientos legalmente establecidos.

Lo que estamos haciendo frente a este caso es revisar lo que está ocurriendo, nada más. Fiscalización simultáneamente está haciendo los dictámenes que se señalan de ley.