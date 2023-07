Las medidas que el INE ha interpuesto a las “corcholatas” por proceso en Morena

Al cumplirse un mes del proceso interno de Morena para elegir al coordinación de la defensa de la "cuarta transformación", se han desahogado múltiples quejas en contra de ese partido y sus “corcholatas”, pero nada sustancial ha cambiado: sólo algunos aspirantes han moderado su discurso.

El 19 de junio comenzó el proceso y se presentaron las primeras querellas, aunque se resume en que el ejercicio sigue su curso y no se ha suspendido como han solicitado, pues hasta el momento no se ha establecido que haya conducta irregular y, por lo tanto, no ha habido sanciones. No obstante, todas las investigaciones siguen su curso.