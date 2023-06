Delgado: “corcholatas” que hagan promesas ponen en riesgo sus aspiraciones

El dirigente afirmó, contrario a lo manifestado ayer, en el sentido de que no era necesario incorporar en las reglas internas de Morena las medidas de tutela preventiva emitidas por el INE, que ya están contempladas.

"Estamos de acuerdo incluso en no hacer llamados al voto, porque no estamos en este tipo de proceso, no son tiempos de campaña, no son tiempos electorales, el proceso electoral todavía no inicia, por lo tanto no puede haber llamados de este tipo”, añadió el morenista .

En cuanto a la medida que dice que la propaganda no debe tener el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral, dio a conocer las recomendaciones hechas a las “corcholatas”.

La dirigencia nacional de Morena se propuso lograr en junio de 2024 33 millones de votos para garantizar el triunfo en la presidencia de la República.

“Este es un reto grande porque el padrón creció 5%” desde entonces, declaró el líder nacional morenista, Mario Delgado, al anunciar que a fin de mes habrá Consejo Nacional para integrar a la comisión redactora del proyecto de nación 2024-2030, que se elaborará en un procedimiento abierto a la ciudadanía.