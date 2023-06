“Hoy ha llegado ese tiempo y vamos a ir a ese encuentro del destino”, afirmó.

En un hotel ubicado en el centro de la Ciudad de México, el también ex gobernador de Tabasco explicó que designó a Leonel Godoy como representante para formalizar su inscripción.

El exfuncionario federal leyó la carta compromiso que el partido pidió suscribir a todos los interesados en ser el coordinador nacional, en la que se incluye respetar principios no mentir, no robar, no traicionar y mandar obedeciendo, a no llevarse por venganzas y evitar descalificaciones hacia los otros participantes.

También se comprometió a respetar los resultados de la encuesta y los cuatro ejercicios espejo qué levantará el partido a finales de septiembre y principios de septiembre.

“Me comprometo formalmente a respetar el resultado y a dar todo mi apoyo a quien resulte electo como coordinador o coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, anunció.

Dicen que soy un hombre de pocas palabras, pero nunca escatimaré en agradecimiento y gratitud a quién con su ejemplo, trayectoria y lucha, cambió el rumbo de la nación.



Hace unos minutos, entregué esta carta personalmente en Palacio Nacional, al Presidente López Obrador. pic.twitter.com/58j51Upj2i — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 16, 2023

Rechaza financiamiento de Morena

El ahora aspirante a coordinador anunció que rechaza el financiamiento que el consejo nacional de Morena daría a los aspirantes; dijo que pedirá que la cantidad de 5 millones de pesos se destine a dos comunidades necesitadas.

Adán Augusto declina a recibir algún recurso para su campaña y dijo que este dinero se lo dará a dos comunidades que lo necesitan.



📹: @Lidstelle pic.twitter.com/cwDlGcZHPL — Expansión Política (@ExpPolitica) June 16, 2023

Así, el exsecretario de Gobernación declinó a recibir los 5 millones de pesos que Morena otorgará a los aspirantes al cargo de coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y anunció que hará una campaña con recursos propios, marcada por la austeridad.

“Quiero hacer público qué el acuerdo del consejo nacional posibilita qué quienes nos inscribamos y quienes ya estamos inscritos para participar en este proceso interno de selección recibamos un financiamiento del partido de la cantidad de hasta por 5 millones de pesos para llevar a cabo nuestras actividades durante 70 días. Aquí ante ustedes y mis compañeros públicamente declino esa propuesta “, ofreció.

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena aprobó otorgar 5 millones de pesos a cada uno de los aspirantes al cargo de coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

López Hernández también anunció que recorrerá el país con recursos propios, para lo cual ya tiene ahorros. Por ejemplo, el próximo lunes que arrancan las actividades, el exencargado de la política interna estará en Jalisco, Estado en el que sostendrá diversos encuentros, entre ellos, con empresarios.

López Hernández también anunció que pedirá a la Secretaría de la Función Pública qué haga pública su declaración patrimonial completa, la cual presentó al dejar el cargo de secretario de Gobernación.