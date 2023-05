Beatriz Paredes: “Nuestro país en este momento no requiere líderes polarizantes”

Ni los ven ni los oyen

Beatriz Paredes hoy es parte de la oposición que ha dado la batalla en el Senado para formar un bloque de contención y al igual que en los años vigorosos de su partido, el bloque de Morena ha utilizado su mayoría para pasar por encima de la oposición, pero ella misma advierte que nunca de la Constitución y de otros poderes, como se ha visto con este gobierno y su legisladores.

Con todo, la senadora subraya que de las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —que frenó la militarización, una parte del “Plan B” electoral y el decreto presidencial para dar como seguridad nacional las obras prioritarias— son una muestra saludable de la vigencia del Estado de Derecho en México.

¿Cómo se siente la oposición en donde pareciera ser que “ni se les ve ni se les escucha”?

Quienes no nos ven o no nos escuchan en ocasiones son los integrantes de la mayoría oficialista de Morena y sus aliados. Pero la historia sí nos escucha y queda el registro cuando se viola la Constitución o se toman decisiones adversas al país.

Creo que una de las grandes lecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al invalidar una parte del “Plan B” de reforma electoral es que las relaciones entre los grupos parlamentarios y el Ejecutivo no estén marcadas por un verticalismo, por instrucciones inamovibles que no se puedan discutir.

Este no puede ser el país de un solo hombre, de un pensamiento unipersonal pues es una nación extraordinariamente heterogénea, diversa, y lo más saludable es el diálogo.

-¿Cuáles son las cosas que más le preocupan de lo ocurrido en este sexenio? ¿Cuáles son las que si pudiera cambiar lo haría con mayor urgencia?

No diría sólo en este sexenio, pero sí se han profundizado en este. El más grave es la inseguridad. Y quien no quiera reconocerlo o no quiera verlo, pues es simplemente que quiere tapar el sol con un dedo. Hay un problema serio: la gente tiene temor de que sus hijos no regresen, a ser secuestrado o a pagar derecho de piso por su negocio.

También está la crisis en la política pública de salud: hay un desabasto de medicamentos por ineficacia y equivocada estrategia que buscan corregir, pero poniendo en riesgo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se han equivocado de manera muy delicada.

Está además el abandono del sector agropecuario: la desaparición de la Financiera Rural y del financiamiento para la producción alimentaria en pequeñas superficies es una decisión errónea.