Claudia Ruiz Massieu: “Yo soy Claudia la buena”

¿Usted es la Claudia buena?

Yo soy la Claudia buena. Y ahí está mi hoja de vida y mi hoja de resultados para respaldarlo.

¿Qué le cuestiona usted a Claudia Sheinbaum como mujer y como política?

Yo creo que ella tiene su propia trayectoria y tiene sus fortalezas, pero como mujer me parece que ha sido poco solidaria con las causas de las mujeres; que en este esfuerzo de mimetizarse con el presidente, ha hecho suyo este desdén por los reclamos de las mujeres mexicanas; que ha justificado la desaparición de toda esta red de apoyo para las mujeres, no solo para que se sientan más seguras, sino para que también tengamos herramientas para poder desarrollarnos. Entonces, toda esta parte de no ser empática con lo que la situación real de las mujeres en México, de desestimar a las mujeres que marchan y reclaman realidades que no podemos negar de violencias, de de barreras de discriminación, de brechas salariales de género de todo tipo, me parece que no está bien. Madeleine Albright, exsecretaria de Estado de Estados Unidos, decía que seguramente en el infierno había un lugar especial para las mujeres que no ayudaban a otras mujeres. Creo que cuando estás en una posición de responsabilidad pública de liderazgo o en una empresa pública, hay que abrirle espacio a las demás mujeres, porque las mujeres nos tenemos que abrir el espacio siempre a codazos, y por eso es importante que las mujeres reconozcamos esa realidad que es de todas, aunque no sea idéntica a tu situación (...) si estás en un espacio público, no lo puedes ignorar esto por quedar bien con tu jefe.

¿Hay algo que usted le reconozca como política?

La verdad es que me parece que ha estado ausente de la Ciudad (de México). Ha estado ausente en los momentos delicados de la ciudad como en estos últimos incidentes del Metro y ha mostrado poca sensibilidad con las víctimas (...). Yo creo que la jefa de Gobierno ha estado haciendo campaña por todo el país, desatendiendo en la ciudad que la eligió para gobernar.

Hoy tenemos a varias mujeres en representación, ya hay nueve en gubernaturas, pero evidentemente nos falta muchísimo, no obstante, ¿el simple hecho de ser mujer representa que pueda ser una buena gobernante?

Creo que México lo que necesita es un gobierno competente, eficiente, sensible, profesional e incluyente y que pueda hacer política, es decir, construir entendimientos básicos con todos los que representamos a México. ¿Qué es lo que traemos las mujeres a la mesa? Una visión colaborativa de cómo hacer las cosas, una sensibilidad y los temas y las preocupaciones de las mujeres que no han estado en el centro de la agenda, la realidad que vivimos las mujeres no es que todas la vivamos idéntica, cada quien tiene su contexto y circunstancia pero sí la entendemos y la discriminación que puede sentir una mujer en Chiapas es distinta a la que puede sentir una mujer en la Ciudad de México, pero todas la hemos vivido. Todas hemos vivido el prejuicio de ser mujeres y tener que probar, otra vez, la dificultad de conciliar tu vida familiar con tus exigencias laborales y la necesidad de que haya una infraestructura del estado que te ayude a hacer eso.