Llega a 22 la lista de "apuntados" de la oposición como presidenciables en 2024

Silvano Aureoles (PRD)

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, es otro de los perredistas apuntados rumbo a la contienda de 2024.

Desde octubre de 2022, Aureoles encabeza una gira por todo el país en busca de la candidatura presidencial de la oposición en 2024.

Desde entonces, el perredista hizo pública su intención de participar en la contienda con una alianza que sea competitiva, constructiva y con una propuesta para visibilizar la visión “del México que queremos”.

La constante retroalimentación sobre los temas nacionales y la política interna de @PRDMexico, es indispensable.



Buena reunión con nuestro presidente @Jesus_ZambranoG. #PorAmorAMéxico ❤️🇲🇽 pic.twitter.com/Wa4a4jEeNB — Silvano Aureoles (@Silvano_A) March 1, 2023

Luis Donaldo Colosio (MC)

Aunque de manera abierta, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, no ha hecho su destape oficial rumbo a 2024, el emecista es uno de los perfiles que más suena para ser candidato presidencial.

Apenas el pasado 11 de enero, Colosio Riojas comentó que será hasta finales de este año de a conocer su postura sobre sus aspiraciones políticas para el 2024.

“Mi tarea es decirles spoilers, espérense”, bromeó Colosio con reporteros que cubrían un evento que se llevó a cabo en la capital de Nuevo León. “Yo dije que a finales de este año ya me iba a pronunciar, me iba a definir”, agregó.

Samuel García (MC)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, es otro de los emecistas que podríamos ver en las boletas electorales de 2024.

El gobernador se apuntó como presidenciable en diciembre, durante la Conferencia Nacional Democrática de Movimiento Ciudadano, luego de que declaró: “Ahorita estamos concentrados en Nuevo León, falta mucho y para eso lo dije muy claro, Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos... me apunto como uno de ellos”.

Enrique Alfaro (MC)

Recientemente, el pasado 26 de febrero, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, alzó la mano para aspirar a una candidatura con miras a la presidencia del país en las próximas elecciones federales del 2024.

Fue durante su participación en un evento organizado por el grupo Confío México, en donde el integrante de Movimiento Ciudadano (MC) manifestó su deseo por sustituir a López Obrador.

“Yo he dicho que la decisión que voy a tomar será después de junio, lo que yo confirme el día de hoy es que mi carrera política no tendrá una participación más salvo que sea como candidato a la presidencia de México y eso dependerá de una sería de factores que hoy no se pueden terminar de valorar pero la decisión aún no está tomada”, sostuvo.