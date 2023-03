Roberto Heycher es el nuevo encargado de despacho de Secretaría Ejecutiva de INE

El Consejo General del INE designó hoy a @RobertHeycherMx como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva. pic.twitter.com/usdQ19gCXL — @INEMexico (@INEMexico) March 3, 2023

Córdova anuncia voto concurrente

Tras respaldar y dar la bienvenida a Heycher Cardiel Soto, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, adelantó que si bien el Instituto acatará la ley, “porque la ley, sí ley es la ley”, de ahora en adelante emitirá un voto concurrente en todos aquellos puntos que tengan que ver con el “Plan B”.

“En este y en el siguiente punto y en todos los que tenga que tomar para instrumentar estas normas, porque aquí (en el INE), no vamos a dejar de aplicar la Ley. Mientras yo esté en el cargo y tenga que votar cualquier punto que tenga que ver con esto (los cambios electorales), de que es un voto que ejerzo solamente porque la ley lo dice, pero es un voto que va en contra de mi conciencia y mis convicciones democráticas”, dijo.

Además, acotó, es un voto que aplicando la ley, iría en contra del mandato constitucional. “Y eso voy a dejar constancia en cada decisión que se tome de aquí adelante e invito a mis colegas que así lo deseen, a sumarse a ese voto concurrente”, mencionó.

Durante la discusión del primero de los dos puntos de la orden del día, Eurípides Flores Pacheco, representante de Morena ante la llamada “mesa de la herradura”, celebró el cese fulminante de Jacobo Molina, al comentar que se trata de un “día relevante para la democracia mexicana”.

“La democracia no es Edmundo Jacobo, no es la mafia electoral. Ellos (los consejeros y el secretario ejecutivo) creen que nos han obsequiado los triunfos. Es momento de ubicarse, consejeros, mafia electoral, y es momento de cumplir la ley, aunque no les guste”, lanzó.

“Lo que les duele es que se les quita el control de los recursos, esa es la verdadera lucha de la mafia electoral”, añadió el morenista.

Ante tales señalamientos, Córdova llamó a conducirse con respeto hacia el pleno, al recordar que mientras encabece el Consejo General, no permitirá que nadie se conduzca con insultos hacia ninguno de los integrantes del INE.