¿Hay “Ley Antimemes” en otros países? Estos son algunos casos y qué sancionan

Las leyes de Sheinbaum

En el Senado ya se aprobó la reforma al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que contempla sanciones de cárcel y multas para quienes utilicen o imiten, a escala comercial, la identidad gráfica institucional de los tres órdenes de gobierno.

Esto es interpretado como una medida que puede castigar a quienes realicen parodias o memes sobre elementos visuales del gobierno, debido a que la ley no establece que estos contenidos queden fuera de las sanciones.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se discutirá la próxima semana una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales y los proveedores de servicios de Internet.



La reforma establece que las plataformas y los proveedores deberán contar con políticas para terminar o suspender el servicio o las cuentas de personas consideradas como “infractores reincidentes” de derechos de autor. Además, deberán retirar de forma expedita determinados contenidos cuando exista un reclamo relacionado con propiedad intelectual.

Esto es relacionado con posibles afectaciones a la libertad de expresión, debido a que los memes y las parodias pueden utilizar fotografías, videos, música o personajes protegidos por derechos de autor.

Sin embargo, en otros países existen castigos por conductas similares. Ninguno de estos casos es idéntico al mexicano, pero hay algunas similitudes.

¿En qué países hay casos similares?

En Rusia, el presidente Vladimir Putin promulgó en 2019 una ley para castigar a quienes cometan "ofensas a los símbolos del Estado" y faltas de respeto a las autoridades.

Además, otorga a Roskomnadzor –la agencia gubernamental encargada de controlar y supervisar los medios de comunicación y el internet en el país– el poder de bloquear los contenidos.