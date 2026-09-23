Prohibición a gobernar con doble nacionalidad avanza en las comisiones del Senado

¿De qué trata la reforma?

La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quien busque ser presidente de la República debe ser no solo ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, también no debe tener ni adquirir otra nacionalidad y en caso de tenerla, debe renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato.

También se menciona que quien ejerza este cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana y queda prohibido el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, así como el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a sus protección diplomática.

Lo mismo se aplicará para quienes busquen ser gobernadores o jefe de Gobierno de la Ciudad de México.





¿Qué dijo la oposición?

En las comisiones Unidad de Puntos Constitucionales y Estudios legislativos Primera del Senado, el senador Luis Donaldo Colosio criticó la rapidez con la que esta siendo discutida y avalada, pues dijo que el Senado se comporta como una oficiala de partes de la Presidencia de la República.

''Esta iniciativa fue aprobada apenas el día de ayer en la noche en la Cámara de Diputados y hoy la tenemos dictaminada en ambas comisiones lista prácticamente para votarse en el pleno. Se esta legislando de facto con una urgencia que formalmente no existe”, sostuvo.