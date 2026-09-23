Prohibición a gobernar con doble nacionalidad avanza en las comisiones del Senado

¿Y Morena?
El senador morenista Emmanuel Reyes Carmona sostuvo que la doble nacionalidad de mexicanos en el exterior, “se respeta”, pero argumentó que la nacionalidad única para encabezar un Poder Ejecutivo es una garantía de soberanía nacional.
“Nosotros coincidimos que el próximo presidenta o presidente en México a partir de 2030 tiene que tener la nacionalidad mexicana, pero hay argumento que tenemos que defender. Quien encabece el Poder Ejecutivo debe responder exclusivamente a México y no a otra Nación”, declaró.
Asimismo, sostuvo que esta iniciativa -enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum- no prohíbe la doble nacionalidad, sino se establece como requisito para quienes busquen ocupar por uno de los tres cargos Ejecutivos Federal y estatal.
Tampoco, enfatizó que no se “castigan” a los migrantes y señaló que las bancadas de la oposición quiere hacer creer que esta reforma va dirigida contra ellos.
“Nuestros paisanos podrán conservar su doble nacionalidad, su patrimonio, su derecho al voto. Esta reforma no les arrebata ningún derecho, sino establece una regla especifica par tres de las más altas responsabilidades públicas”, dijo.