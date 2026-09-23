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Congreso

Prohibición a gobernar con doble nacionalidad avanza en las comisiones del Senado

Las comisiones del Senado avalaron la reforma que elimina la doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de CDMX; el pleno la discutirá el 29 de septiembre.
mié 23 septiembre 2026 07:31 PM
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Legisladores levantan la mano mientras aprueban prohibir la doble nacionalidad.
La reforma ha causado críticas por parte de la oposición. (Foto: Especial )

A horas de que fue aprobada en la Cámara de Diputados la reforma constitucional que prohíbe la doble nacionalidad a los aspirantes a la presidencia de la República, gubernaturas o jefe de Gobierno de la CDMX, fue avalada en las comisiones del Senado.

Ahora esta modificación será discutida y votada el próximo 29 de septiembre en el pleno de la Cámara alta.

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¿De qué trata la reforma?

La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quien busque ser presidente de la República debe ser no solo ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, también no debe tener ni adquirir otra nacionalidad y en caso de tenerla, debe renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato.

También se menciona que quien ejerza este cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana y queda prohibido el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, así como el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a sus protección diplomática.

Lo mismo se aplicará para quienes busquen ser gobernadores o jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Las banderas de México y Venezuela, países que quedarían hermanados en prohibir a binacionales ocupar sus respectivas presidencias.
México

México y Venezuela, únicas naciones que prohibirán doble nacionalidad a sus gobernantes


¿Qué dijo la oposición?

En las comisiones Unidad de Puntos Constitucionales y Estudios legislativos Primera del Senado, el senador Luis Donaldo Colosio criticó la rapidez con la que esta siendo discutida y avalada, pues dijo que el Senado se comporta como una oficiala de partes de la Presidencia de la República.

''Esta iniciativa fue aprobada apenas el día de ayer en la noche en la Cámara de Diputados y hoy la tenemos dictaminada en ambas comisiones lista prácticamente para votarse en el pleno. Se esta legislando de facto con una urgencia que formalmente no existe”, sostuvo.

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El emecista comentó que esta prohibición de doble nacionalidad ya se encuentra en la Constitución, pues dijo que el artículo 32 ya reserva los cargos para los que se requiere ser mexicanos por nacimiento, por lo que sostuvo que esta propuesta es “redundante”, por lo que cuestionó para qué la reforma.

El panista Marko Cortés Mendonza también sostuvo que cuestionó la urgencia con la que se discute esta reforma y no otros temas que “para los mexicanos son más importantes”. Además, sostuvo que esta modificación afecta los derechos humanos de los migrantes, quienes es más recurrente que tengan doble nacionalidad.

“No acompañaremos esta reforma por justicia con los migrantes. Soy michocacano y tenemos una población de 4.8 millones de habitantes, pero arriba de 3.5 de michoacanos en los Estados Unidos. Lo mismo en muchos otros estados. Una gran cantidad de paisanos que se fueron por necesidad a trabajar a los Estados unidos, pero eso nos les quita el hecho de poder ser mexicanos no con derechos acotados”, dijo.

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¿Y Morena?

El senador morenista Emmanuel Reyes Carmona sostuvo que la doble nacionalidad de mexicanos en el exterior, “se respeta”, pero argumentó que la nacionalidad única para encabezar un Poder Ejecutivo es una garantía de soberanía nacional.

“Nosotros coincidimos que el próximo presidenta o presidente en México a partir de 2030 tiene que tener la nacionalidad mexicana, pero hay argumento que tenemos que defender. Quien encabece el Poder Ejecutivo debe responder exclusivamente a México y no a otra Nación”, declaró.

Asimismo, sostuvo que esta iniciativa -enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum- no prohíbe la doble nacionalidad, sino se establece como requisito para quienes busquen ocupar por uno de los tres cargos Ejecutivos Federal y estatal.

Tampoco, enfatizó que no se “castigan” a los migrantes y señaló que las bancadas de la oposición quiere hacer creer que esta reforma va dirigida contra ellos.

“Nuestros paisanos podrán conservar su doble nacionalidad, su patrimonio, su derecho al voto. Esta reforma no les arrebata ningún derecho, sino establece una regla especifica par tres de las más altas responsabilidades públicas”, dijo.

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