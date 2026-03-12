Raúl Bolaños: PVEM ve viable voto electrónico y eficientar gastos en elecciones como propone la reforma electoral

Este miércoles, la bancada del Partido Verde, uno de los aliados de Morena, se dividió en su votación, pues 12 de sus legisladores optaron por apoyar la propuesta de reforma electoral de la presidenta.

La falta de consensos y de diálogo en la construcción de la propuesta por parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabezó Pablo Gómez, fue una de las críticas constantes en todo el trámite de la reforma electoral.

La relación entre Morena y sus aliados se tensó principalmente por el tema del financiamiento a los partidos, que está contenido en el artículo 41 de la Constitución.

Consenso para salir adelante

Bolaños Cacho, quien forma parte de la Mesa Directiva en San Lázaro, señaló que cualquier cambio al sistema electoral debe construirse a partir del consenso con todas las fuerzas políticas.

Por tratarse de las reglas con las cuales todos habremos de jugar el juego, entonces todos los jugadores del juego deben de estar en la mesa para construir en torno a ese mismo" Raúl Bolaños Cacho, diputado del PVEM

El diputado Raúl Bolaños Cacho señala que pese a que no hubo acuerdos se mantiene la alianza con Morena ya con miras hacia 2027. (Facebook Raúl Bolaños)

El legislador reconoció que Morena, como antes ocurrió con PRI o el PAN, cuando eran mayoritarios, el tema de los recursos les daría ventaja sobre los demás.

“Siempre lo ha peleado el Verde, no es una novedad (…) si equiparas un proceso electoral con una carrera de 100 metros, el partido que tuvo la mayor cantidad de votos en el proceso inmediato anterior sale en el metro 80, cuando los otros partidos salen en el metro cero, es decir, hay una desventaja al iniciar un proceso electoral”, señaló en la entrevista.