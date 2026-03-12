Raúl Bolaños: PVEM ve viable voto electrónico y eficientar gastos en elecciones como propone la reforma electoral

Crecimiento acelerado del PVEM
Para Bolaños Cacho, la falta de acuerdos en torno a la reforma electoral no impacta al partido ni el "crecimiento acelerado" que han tenido en los últimos años su partido y por ello aseguró que se mantienen como una opción competitiva frente a otras fuerzas políticas.
"Hablo por el Verde y creo que está en un crecimiento acelerado que no se ha estancado desde el y 2018" por lo que ve que en el futuro cercano hará la competencia a Movimiento Ciudadano.
Actualmente el PVEM gobierna San Luis Potosí y tiene 8.99% de la Votación Nacional Emitida (VNE) según el Instituto Nacional Electoral (INE), en tanto que MC, la cuarta fuerza electoral del país, tiene 11.65% y es gobierno en Nuevo León y Jalisco, por lo que se propone desplazarlo como cuarto partido en importancia.
En torno a su alianza con Morena aseguró que esta avanza firme hacia las elecciones del próximo año.
"El objetivo superior y mayor es que nuestra coalición siga siendo una coalición ganadora, que en el 2027 tengamos mayoría en la Cámara de Diputados y tengamos la mayoría en las gubernaturas, tanto Moren, Verde y el PT", asegura.
Oaxaca, a la espera de los tiempos
Originario de Oaxaca, Bolaños Cacho, quien ha ocupado diversos cargos a nivel estatal y federal, mantiene sus intenciones de postularse a la gubernatura de la entidad, que renovará el cargo que hoy ocupa Salomón Jara, de Morena, PT y Verde en 2028.
Morena acordó el fin de semana pasado el calendario y reglas de su proceso interno para definir a sus “coordinadores de comité para la transformación”. A través de estas figuras, las personas que aspiran a alguna gubernatura, municipio o diputación harán trabajo territorial rumbo a los comicios de 2027.
El legislador confía en que en su momento los perfiles del PVEM mejor posicionados, puedan medirse frente a los "coordinadores" de Morena, para definir candidaturas que participarán en las elecciones estatales a celebrarse en 2028.
"Por su puesto que tengo una legítima aspiración en mi estado, voy a contender, voy a hacer todos mis esfuerzo. Voy a hacer una propuesta competitiva y seria, en el momento en el que los tiempos electorales de mi estado así lo indiquen".