Raúl Bolaños: PVEM ve viable voto electrónico y eficientar gastos en elecciones como propone la reforma electoral

Raúl Bolaños: el PVEM ve viable voto electrónico y eficientar gastos en elecciones

El diputado oaxaqueño considera que cualquier cambio al sistema electoral del país debe construirse a partir del consenso con todas las fuerzas políticas.
jue 12 marzo 2026 12:25 PM
El diputado Raúl Bolaños ve un "crecimiento acelerado" del partido y afirma que, junto con Morena, lograrán mayoría en el Congreso en 2027. (Facebook Raúl Bolaños)

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) está abierto a revisar medidas para eficientar el gasto electoral, reducir el costo de las campañas y analizar la implementación del voto electrónico en caso de que se busquen cambios al sistema electoral a través de reformas y leyes secundarias, afirmó el diputado Raúl Bolaños Cacho.

Previo a que este miércoles la Cámara de Diputados desechara la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum por falta de apoyo en el pleno de la Cámara de Diputados (259 de los 334 requeridos), el legislador del PVEM —quien votó en abstención— dio a conocer algunos puntos en los que consideró que habría apoyo de su bancada si los cambios se hacen vía legislación.

“Yo creo que en leyes secundarias también hay muchos temas como eficientar el gasto público en el que yo veo bastantes posibilidades de que se puedan aprobar, no solamente con nuestra coalición, que es muy fuerte, sino incluso hasta con partidos de oposición. Pero esperemos los momentos”, señaló en entrevista, el diputado por Oaxaca.

Este miércoles, la bancada del Partido Verde, uno de los aliados de Morena, se dividió en su votación, pues 12 de sus legisladores optaron por apoyar la propuesta de reforma electoral de la presidenta.

La falta de consensos y de diálogo en la construcción de la propuesta por parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabezó Pablo Gómez, fue una de las críticas constantes en todo el trámite de la reforma electoral.

La relación entre Morena y sus aliados se tensó principalmente por el tema del financiamiento a los partidos, que está contenido en el artículo 41 de la Constitución.

Congreso

Consenso para salir adelante

Bolaños Cacho, quien forma parte de la Mesa Directiva en San Lázaro, señaló que cualquier cambio al sistema electoral debe construirse a partir del consenso con todas las fuerzas políticas.

Por tratarse de las reglas con las cuales todos habremos de jugar el juego, entonces todos los jugadores del juego deben de estar en la mesa para construir en torno a ese mismo"
Raúl Bolaños Cacho, diputado del PVEM
Raúl Bolaños Cacho
El diputado Raúl Bolaños Cacho señala que pese a que no hubo acuerdos se mantiene la alianza con Morena ya con miras hacia 2027. (Facebook Raúl Bolaños) (Facebook Raúl Bolaños.)

El legislador reconoció que Morena, como antes ocurrió con PRI o el PAN, cuando eran mayoritarios, el tema de los recursos les daría ventaja sobre los demás.

“Siempre lo ha peleado el Verde, no es una novedad (…) si equiparas un proceso electoral con una carrera de 100 metros, el partido que tuvo la mayor cantidad de votos en el proceso inmediato anterior sale en el metro 80, cuando los otros partidos salen en el metro cero, es decir, hay una desventaja al iniciar un proceso electoral”, señaló en la entrevista.

Crecimiento acelerado del PVEM

Para Bolaños Cacho, la falta de acuerdos en torno a la reforma electoral no impacta al partido ni el "crecimiento acelerado" que han tenido en los últimos años su partido y por ello aseguró que se mantienen como una opción competitiva frente a otras fuerzas políticas.

"Hablo por el Verde y creo que está en un crecimiento acelerado que no se ha estancado desde el y 2018" por lo que ve que en el futuro cercano hará la competencia a Movimiento Ciudadano.

Actualmente el PVEM gobierna San Luis Potosí y tiene 8.99% de la Votación Nacional Emitida (VNE) según el Instituto Nacional Electoral (INE), en tanto que MC, la cuarta fuerza electoral del país, tiene 11.65% y es gobierno en Nuevo León y Jalisco, por lo que se propone desplazarlo como cuarto partido en importancia.

En torno a su alianza con Morena aseguró que esta avanza firme hacia las elecciones del próximo año.

"El objetivo superior y mayor es que nuestra coalición siga siendo una coalición ganadora, que en el 2027 tengamos mayoría en la Cámara de Diputados y tengamos la mayoría en las gubernaturas, tanto Moren, Verde y el PT", asegura.

Oaxaca, a la espera de los tiempos

Originario de Oaxaca, Bolaños Cacho, quien ha ocupado diversos cargos a nivel estatal y federal, mantiene sus intenciones de postularse a la gubernatura de la entidad, que renovará el cargo que hoy ocupa Salomón Jara, de Morena, PT y Verde en 2028.

Morena acordó el fin de semana pasado el calendario y reglas de su proceso interno para definir a sus “coordinadores de comité para la transformación”. A través de estas figuras, las personas que aspiran a alguna gubernatura, municipio o diputación harán trabajo territorial rumbo a los comicios de 2027.

El legislador confía en que en su momento los perfiles del PVEM mejor posicionados, puedan medirse frente a los "coordinadores" de Morena, para definir candidaturas que participarán en las elecciones estatales a celebrarse en 2028.

"Por su puesto que tengo una legítima aspiración en mi estado, voy a contender, voy a hacer todos mis esfuerzo. Voy a hacer una propuesta competitiva y seria, en el momento en el que los tiempos electorales de mi estado así lo indiquen".

