Raúl Bolaños será el próximo presidente de la Cámara de Diputados

Además , aseveró que ya platicó con el resto de los coordinadores parlamentarios y todos decidieron que apoyarán la propuesta, por lo que alcanzará la mayoría calificada -dos terceras partes de los legisaldores presentes- que pide la ley para que se realice este nombramiento.

Hasta la panista Kenia López Rabadán, quien termina su presidencia a finales de agosto, felicitó a Bolaños Cacho por su próximo encargo.

“A quien le deseo el mayor de los éxitos, el próximo año, a mi vicepresidente Raúl Bolaños Cacho. Será un gran año, querido”, expresó durante su informe de labores.

Raúl Bolaños, diputado del Partido Verde. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Por su parte, el coordinador del Partido Verde en San Lázaro, Carlos Puente, sostuvo que Raúl Bolaños ha venido "acumulando experiencia", ya que actualmente es vicepresidente de la Mesa Directiva del recinto legislativo.

Por ello, sostuvo que este perfil es "idóneo" para ser el presidente de San Lázaro, por lo que próximamente harán "formal" esta propuesta.

El próximo presente de la Cámara de Diputados viene de la dinastía de los Bolaños-Cacho en Oaxaca. Su tatarabuelo Miguel Bolaños Cacho fue gobernador del estado en 1902, y posteriormente su abuelo Raúl Bolaños-Cacho Güenduláin fue diputado federal y senador; su padre Raúl Bolaños-Cacho Guzmán fue presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado y luego cónsul.

Raúl Bolaños Cacho ha tenido diversos cargos públicos. En 2015 fue secretario particular del directo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; un año después fue jefe de Oficina del Gobierno de Oaxaca, y en 2018 estuvo secretario de Desarrollo Social y Humano en dicha entidad.

También fue senador de 2018 a 2024, y ahora es diputado federal, cargo que finaliza el próximo año.

Primera vez para el Partido Verde

En San Lázaro, la Mesa Directiva es rotativa entre los tres grupos parlamentarios con mayor representación. Por lo anterior, el Partido Verde la encabezará por primera vez, ya que es la tercera fuerza política.

En esta legislatura, la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro ya fue encabezada en el primer año por el morenista Sergio Gutiérrez Luna; en el segundo año, por la panista Kenia López, y este tercer año, le corresponde al Partido Verde.

El PRI se ha quedado sin presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Esto porque pasó a ser la quinta fuerza política en el recinto legislativo, pues quedó detrás del Partido del Trabajo.

La debacle en su votación de 2024 provocó que por primera ocasión el PRI no pudiera presidir la Mesa Directiva en San Lázaro.