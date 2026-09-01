Era una época en la que el PRI se mantenía como el partido predominante en México: encabezaba la Presidencia de la República, gobernaba 28 estados y tenía el control de la Cámara de Diputados y el Senado.

A ello se sumaba que en el Estado de México se había consolidado uno de los grupos políticos priistas más poderosos: el Grupo Atlacomulco, del que surgieron ocho gobernadores y un presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

En 1996, el PRD ganó 26 presidencias municipales, entre ellas las de Nezahualcóyotl, Texcoco, Tultepec y Tultitlán. Además, obtuvo cinco diputaciones locales de mayoría relativa y 27 sindicaturas.

En 1998, Higinio Martínez llegó al Senado, con lo que su grupo político incrementó su poder. Con esa influencia, fue candidato a gobernador del Estado de México en 1999, pero perdió frente al priista Arturo Montiel Rojas.

Higinio Martínez creó el Grupo de Acción Política (GAP) en 1993. (Redes sociales Higinio Martínez.)

La llegada a Morena

Tras 22 años de militancia en el PRD, Higinio Martínez dejó el partido debido a diferencias con sus dirigentes. Meses después se incorporó a las filas de Morena, por lo que el Grupo de Acción Política comenzó a ser conocido como “Grupo Texcoco”.

La estructura territorial y política de este grupo ayudó a que Morena se consolidara en el Estado de México, ya que en 2023 el partido logró arrebatarle al PRI la gubernatura con Delfina Gómez, quien forma parte de ese grupo.

A ello se suma que ese mismo año Morena alcanzó el gobierno de 88 de los 125 municipios del estado y obtuvo 40 diputaciones de mayoría relativa de las 45 en disputa. Con ello, el partido no solo controló el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo de la entidad.

En 2023, Delfina Gómez le arrebató al PRI la gubernatura del Estado de México. (Redes sociales de Higinio Martínez.)

Segundo intento para presidir el Senado

Esta es la segunda ocasión en que Higinio Martínez busca la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. La primera fue en 2022, pero no logró imponerse.

La disputa por la Mesa Directiva en aquella ocasión se dio en medio de divisiones al interior de la bancada, debido a que el entonces coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, se encontraba distanciado del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los candidatos para presidir el Senado eran Higinio Martínez, José Narro, Gabriel García y Alejandro Armenta. La mayoría de los morenistas se inclinó por este último.

Este 2026, Higinio Martínez volvió a buscar encabezar la presidencia del Senado. En esta ocasión obtuvo el respaldo de sus compañeros de bancada, por lo que este lunes 31 de agosto será votado su nombramiento durante la sesión preparatoria.

Rinde protesta como presidente del Senado

Con 116 votos a favor tanto de Morena, el Senado eligió a Higinio Martínez como su presidente de la Mesa Directiva para el último año de esta legislatura.

Antes de su nombramiento, hubo gritos de “¡es un honor estar con el doctor!” y aplausos tanto de legisladores como de integrantes para celebrar que Martínez encabezará la Cámara alta.

Existieron ausencias y la más significaba fue la de Gerardo Fernández Noroña, quien protestó por el nombramiento, ya que consideró que esta decisión fue a “connivencia” de la oposición.

Lo anterior porque circuló un video donde se le vio platicando a Higinio Martínez con Lilly Téllez. La panista explicó que el texcocano se comprometió con ella a no apagarle el micrófono como lo hizo en diversas ocasiones Fernández Noroña cuando era presidente del Senado.

También la Mesa Directiva estará integrada por Verónica Camino, Mauricio Vila, Jorge Carlos Ramírez Marín como vicepresidentes, así como María Martina Kantún Kan, Alejandra Arias, Claudia Anaya, Simey Olvera como secretaria.

Laura Itzel se despide

Tras el nombramiento, Laura Itzel Castillo se despidió no solo de su cargo como presidenta del Senado, también como legisladora, ya que fue nombrada titular de la Secretaría de las Mujeres en el gobierno federal.

Ante ello, los legisladores la felicitaron tanto por su labor como presidenta del Senado como por su nuevo nombramiento.

Los partidos de oposición le reconocieron que fue diferente su conducción a su antecesor, en referencia a Gerardo Fernández Noroña, quien mantuvo continúas peleas con los legisladores del PRI y del PAN.