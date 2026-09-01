Higinio Martínez llega a la presidencia del Senado después de más de cinco décadas en la política y tras construir, desde la izquierda, uno de los grupos de poder más influyentes del Estado de México.
Médico de formación, perredista durante más de dos décadas y fundador del Grupo de Acción Política, el político de Texcoco se convirtió con los años en uno de los principales operadores del desplazamiento del PRI en la entidad que durante décadas fue uno de sus principales bastiones.
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Ahora, a los 70 años, Martínez alcanza la presidencia de la Cámara alta luego de imponerse en la contienda interna de Morena frente a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Óscar Cantón Zetina y Gerardo Fernández Noroña.
No es, sin embargo, su primer intento por encabezar el Senado. En 2022 también la buscó, pero la bancada de Morena se decantó entonces por Alejandro Armenta. Cuatro años después, Martínez consiguió finalmente el respaldo de sus compañeros y del Pleno para conducir la Cámara alta durante el último año de la LXVI Legislatura.
Higinio Martínez nació en 1956 en Texcoco, Estado de México. Es conocido como “El Doctor”, pues estudió la licenciatura de Médico Cirujano en la UNAM, profesión que ejerció durante no más de tres años, de 1986 a 1990. Posteriormente, se desempeñó como jefe de Servicios Médicos de la Universidad Autónoma Chapingo.
A la par, inició su carrera política desde la izquierda mexicana, primero en el Partido Mexicano de los Trabajadores, después en el Partido Mexicano Socialista y, finalmente, en el PRD, al que llegó en 1989.
Dentro del PRD ocupó diversos cargos partidistas, entre ellos delegado nacional, consejero estatal y nacional y presidente del partido en el Estado de México. También fue candidato a diputado y presidente municipal, cargos que posteriormente ganó. Sin embargo, aunque contendió por la gubernatura del Estado de México, es el único cargo de elección popular que no ha conseguido.
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En 1990, cuando tenía 34 años, obtuvo su primer cargo público de elección popular: diputado local del PRD en el Estado de México. Fue entonces cuando Higinio Martínez comenzó a dejar atrás la Medicina para dedicarse de lleno a la política.
Una como legislador, comenzó a construir un grupo político que, con el paso de los años, le ayudaría a ganar posiciones de poder en el Estado de México, una de las entidades políticamente más relevantes para el PRI.
Higinio Martínez y la caída del PRI en Edomex
Como perredista, Higinio Martínez creó en 1993 el Grupo de Acción Política (GAP), junto con Rosendo Marín, José Luis Gutiérrez Cureño y Alberto de la Rosa, quienes también provenían del Partido Mexicano de los Trabajadores.
Era una época en la que el PRI se mantenía como el partido predominante en México: encabezaba la Presidencia de la República, gobernaba 28 estados y tenía el control de la Cámara de Diputados y el Senado.
A ello se sumaba que en el Estado de México se había consolidado uno de los grupos políticos priistas más poderosos: el Grupo Atlacomulco, del que surgieron ocho gobernadores y un presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
En 1996, el PRD ganó 26 presidencias municipales, entre ellas las de Nezahualcóyotl, Texcoco, Tultepec y Tultitlán. Además, obtuvo cinco diputaciones locales de mayoría relativa y 27 sindicaturas.
En 1998, Higinio Martínez llegó al Senado, con lo que su grupo político incrementó su poder. Con esa influencia, fue candidato a gobernador del Estado de México en 1999, pero perdió frente al priista Arturo Montiel Rojas.
La llegada a Morena
Tras 22 años de militancia en el PRD, Higinio Martínez dejó el partido debido a diferencias con sus dirigentes. Meses después se incorporó a las filas de Morena, por lo que el Grupo de Acción Política comenzó a ser conocido como “Grupo Texcoco”.
La estructura territorial y política de este grupo ayudó a que Morena se consolidara en el Estado de México, ya que en 2023 el partido logró arrebatarle al PRI la gubernatura con Delfina Gómez, quien forma parte de ese grupo.
A ello se suma que ese mismo año Morena alcanzó el gobierno de 88 de los 125 municipios del estado y obtuvo 40 diputaciones de mayoría relativa de las 45 en disputa. Con ello, el partido no solo controló el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo de la entidad.
Segundo intento para presidir el Senado
Esta es la segunda ocasión en que Higinio Martínez busca la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. La primera fue en 2022, pero no logró imponerse.
La disputa por la Mesa Directiva en aquella ocasión se dio en medio de divisiones al interior de la bancada, debido a que el entonces coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, se encontraba distanciado del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los candidatos para presidir el Senado eran Higinio Martínez, José Narro, Gabriel García y Alejandro Armenta. La mayoría de los morenistas se inclinó por este último.
Este 2026, Higinio Martínez volvió a buscar encabezar la presidencia del Senado. En esta ocasión obtuvo el respaldo de sus compañeros de bancada, por lo que este lunes 31 de agosto será votado su nombramiento durante la sesión preparatoria.
Rinde protesta como presidente del Senado
Con 116 votos a favor tanto de Morena, el Senado eligió a Higinio Martínez como su presidente de la Mesa Directiva para el último año de esta legislatura.
Antes de su nombramiento, hubo gritos de “¡es un honor estar con el doctor!” y aplausos tanto de legisladores como de integrantes para celebrar que Martínez encabezará la Cámara alta.
Existieron ausencias y la más significaba fue la de Gerardo Fernández Noroña, quien protestó por el nombramiento, ya que consideró que esta decisión fue a “connivencia” de la oposición.
Lo anterior porque circuló un video donde se le vio platicando a Higinio Martínez con Lilly Téllez. La panista explicó que el texcocano se comprometió con ella a no apagarle el micrófono como lo hizo en diversas ocasiones Fernández Noroña cuando era presidente del Senado.
También la Mesa Directiva estará integrada por Verónica Camino, Mauricio Vila, Jorge Carlos Ramírez Marín como vicepresidentes, así como María Martina Kantún Kan, Alejandra Arias, Claudia Anaya, Simey Olvera como secretaria.
Laura Itzel se despide
Tras el nombramiento, Laura Itzel Castillo se despidió no solo de su cargo como presidenta del Senado, también como legisladora, ya que fue nombrada titular de la Secretaría de las Mujeres en el gobierno federal.
Ante ello, los legisladores la felicitaron tanto por su labor como presidenta del Senado como por su nuevo nombramiento.
Los partidos de oposición le reconocieron que fue diferente su conducción a su antecesor, en referencia a Gerardo Fernández Noroña, quien mantuvo continúas peleas con los legisladores del PRI y del PAN.