Enrique Inzunza vuelve al Senado y toma distancia de Rocha Moya

¿De qué acusa EU a Enrique Inzunza?

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Inzunza fue incluido, junto con Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos, en un proceso por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

De acuerdo con los fiscales estadounidenses, los acusados habrían mantenido una relación con dirigentes del Cártel de Sinaloa y habrían utilizado sus posiciones para brindar protección política a cambio de beneficios y sobornos.

Enrique Inzunza regresó al Senado... pero lejos de Morena. (Foto: Cuartoscuro )

En el caso de Inzunza Cázarez, la acusación sostiene que formó parte de una estructura que habría permitido a Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, operar y trasladar grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos.

El documento judicial identifica al Cártel de Sinaloa como una organización con capacidad para coordinar actividades criminales desde México con redes internacionales de producción, suministro y distribución de estupefacientes.

La acusación estadounidense también vincula a los funcionarios señalados con presuntos acuerdos de protección y apoyo político a cambio de pagos o beneficios provenientes de integrantes de la organización criminal.

¿Qué dijo Enrique Inzunza en su reaparición?

Enrique Inzunza consideró a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, como un hombre “honorable y honesto”, pero dejó claro que no responde por las acciones del mandatario con licencia morenista.

Además, Inzunza señaló que no cambiará de principios y seguirá luchando por el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, pero enfatizó que que será decisión de Morena su permanencia como militante.

“Mi permanencia o no en el partido es decisión del partido y eso no cambiará mis convicciones”, declaró. Explicó que la decisión es separarse de la bancada de Morena en el Senado fue por su decisión y no porque se lo pidieran los legisladores del grupo parlamentario.