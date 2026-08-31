Enrique Inzunza vuelve al Senado y toma distancia de Rocha Moya

Después de ser señalado de vínculos con el narcotráfico y desaparecer de eventos públicos por cuatro meses, el senador Enrique Inzunza Cázarez reapareció, aseguró ser inocente de dichas acusaciones que le hizo Estados Unidos y aseveró que hay una “embestida” contra él.
“Soy inocente constitucional y verídicamente. Los hechos y el tiempo los dirán. No tengo ninguna duda”, sostuvo Inzunza antes de comenzar la sesión preparatoria en el Senado.
De acuerdo con los fiscales estadounidenses, los acusados habrían mantenido una relación con dirigentes del Cártel de Sinaloa y habrían utilizado sus posiciones para brindar protección política a cambio de beneficios y sobornos.
En el caso de Inzunza Cázarez, la acusación sostiene que formó parte de una estructura que habría permitido a Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, operar y trasladar grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos.
El documento judicial identifica al Cártel de Sinaloa como una organización con capacidad para coordinar actividades criminales desde México con redes internacionales de producción, suministro y distribución de estupefacientes.
La acusación estadounidense también vincula a los funcionarios señalados con presuntos acuerdos de protección y apoyo político a cambio de pagos o beneficios provenientes de integrantes de la organización criminal.
¿Qué dijo Enrique Inzunza en su reaparición?
Enrique Inzunza consideró a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, como un hombre “honorable y honesto”, pero dejó claro que no responde por las acciones del mandatario con licencia morenista.
Además, Inzunza señaló que no cambiará de principios y seguirá luchando por el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, pero enfatizó que que será decisión de Morena su permanencia como militante.
“Mi permanencia o no en el partido es decisión del partido y eso no cambiará mis convicciones”, declaró. Explicó que la decisión es separarse de la bancada de Morena en el Senado fue por su decisión y no porque se lo pidieran los legisladores del grupo parlamentario.
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Comentó que durante estos meses que no estuvo en la vida pública, se dedicó a a visitar a sus padres en Sinaloa, trabar en su oficina y prepar 22 dictámenes que presentada próximamente en la Cámara alta.
“No me estoy escondiendo de nadie”, aseveró el senador por Morena al ser cuestionado sobre su ausencia desde que fue señalado de vínculos con el narcotráfico en abril pasado.
Asimismo, sostuvo que aunque no esté en la bancada de Morena, seguirá respaldando las iniciativas del partido oficialista.
El senador mencionó que no ha tenido comunicación con la presienta Claudia Sheinbaum, quien le ha pedido que pida licencia como legislador.
Y aseguró no conocer a Joaquín “El Chapo” Guzmán ni a sus hijos.
Agregó que ha cobrado su dieta mediante cheque, pues sus cinco cuentas siguen congeladas, las cuales son tres de nómina y dos créditos.