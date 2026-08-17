Kenia López rinde informe entre reconocimientos a su institucionalidad y críticas a listas del gobierno

Arropada por legisladores del PAN, líderes de la oposición y figuras que no militan en ningún partido, Kenia López Rabadán rindió su informe de labores como presidenta de la Cámara de Diputados, en un acto marcado por llamados a la unidad y críticas a las listas presentadas por el gobierno federal.
Durante el evento, los panistas aprovecharon cada intervención de López Rabadán para mostrarle su respaldo. Entre aplausos, gritos y consignas de “¡presidenta, presidenta!”, la legisladora recibió muestras de apoyo mientras ofrecía su discurso, se tomaba fotografías y saludaba a los asistentes.
“Es su momento”, se escuchaba entre algunos de sus simpatizantes, quienes se acercaban para felicitarla.
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No solo los militantes del PAN arroparon a Kenia López Rabadán durante su informe de labores; también los coordinadores parlamentarios de la oposición reconocieron su desempeño al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La emecista Ivonne Ortega destacó, además, su defensa de la paridad de género.
Los líderes parlamentarios recordaron que antes de que López Rabadán asumiera la presidencia de San Lázaro existían “dudas” sobre cómo se conduciría, y la propia legisladora reconoció que recibió el cargo en medio de cuestionamientos sobre su institucionalidad.
“Sería ingenua negar que cuando tomé este encargo había dudas sobre mi institucionalidad. Algunas presidencias de cuerpos colegiados habían mostrado sesgos ideológicos e incluso personales, y eso había mermado la confianza en la cabeza del Legislativo”, declaró.
Incluso Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sostuvo que López Rabadán se condujo “en la mayoría de las ocasiones” con profesionalismo e imparcialidad.
La presidenta de la Mesa Directiva aseguró que asumió el reto de garantizar el respeto y la dignidad dentro del recinto legislativo. Como parte de ese compromiso, afirmó que durante su gestión no cerró el micrófono a ningún diputado y que procuró que las diferencias políticas se mantuvieran dentro del cauce institucional.
Ante los reconocimientos por su conducción, López Rabadán también puso énfasis en las dificultades que enfrentan las mujeres en la política y sostuvo que deben ocupar más espacios de decisión.
La panista recordó que es la mujer número 11 en encabezar la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados desde 1999 y destacó que, por primera vez, el recinto legislativo cuenta con una mayoría de mujeres.
Al hablar de su trayectoria, recordó sus orígenes en la entonces delegación Venustiano Carranza y el apoyo que brindó a su madre en una cocina económica. Señaló que, cuando nació, parecía poco probable que una mujer con sus circunstancias pudiera llegar a presidir San Lázaro.
“Mi lucha personal, mi trayectoria política ha sido a favor de las mujeres. Hoy quiero hablar de cómo las mujeres hacemos política. He tenido la oportunidad de demostrar con mayor visibilidad que las mujeres hacemos política de otra manera”, sostuvo.
Durante su informe, López Rabadán destacó que en su gestión se registraron más de 3,600 intervenciones parlamentarias, la aprobación de 150 dictámenes y 541 acciones de comunicación con medios, entre ellas 116 conferencias, 168 entrevistas y 257 comunicados.
Con este informe, la panista se despidió de la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro. En el acto también recibió a quien será su sucesor, el legislador del Partido Verde Raúl Bolaños Cacho, quien asumirá el cargo a finales de agosto.
“A quien le deseo el mayor de los éxitos, el próximo año, a mi vicepresidente Raúl Bolaños Cacho. Será un gran año, querido”, expresó.
Horas más tarde, Ricardo Monreal confirmó el nombramiento de Bolaños Cacho como próximo presidente de la Cámara de Diputados.
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PAN critica listas; Morena pide unidad
El informe de labores de Kenia López Rabadán también fue aprovechado por los líderes parlamentarios para fijar postura sobre temas políticos de coyuntura, desde las listas señaladas por el gobierno federal hasta el llamado a mantener la unidad frente a posibles amenazas a la soberanía del país.
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, arremetió contra las listas en las que, según el Gobierno federal, aparecen periodistas, medios de comunicación y políticos de oposición que formarían parte de una supuesta red que amplifica mensajes contra la Cuarta Transformación.
Al destacar el desempeño de López Rabadán al frente de la Mesa Directiva, Lixa afirmó que su conducción fue “sólida, fresca” y respetuosa de la pluralidad, además de calificarla como “institucional, digna, coherente y comprometida”.
El panista contrastó esa conducción con lo que llamó el “fracaso político” de quienes, dijo, pretenden gobernar desde una lógica partidista o utilizar el poder para confrontar.
“Lo digo con claridad, es el contraste institucional con el patológico síndrome del fracaso político. Ese fracaso político de, por ejemplo, quien cuando encabeza un partido se quiere confrontar y quiere instruir como si fuera gobierno y que cuando forma parte de gobierno se quiere comportar como cabecilla de facción partidista”, declaró.
Lixa también cuestionó la inclusión de legisladores de Acción Nacional en las listas y calificó de “fascistas” los señalamientos contra periodistas y opositores.
“No podemos aceptar que siete legisladores de esta Cámara formemos parte de esta lista, incluyendo a su presidencia, a dos coordinadores y, dicho sea de paso, a cinco legisladores panistas”, sostuvo.
En contraste, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, llamó a la unidad y señaló que la historia de México ha demostrado que esta es una condición fundamental para enfrentar amenazas contra la independencia y la soberanía nacional.
Sin embargo, Monreal evitó profundizar en su posicionamiento político durante el acto, al recordar que el evento correspondía al informe de López Rabadán.
“No voy a hablar más, porque no es un asunto que yo deba de expresar con una posición política, es Kenia su informe”, comentó.
Al informe acudieron figuras de distintos sectores de la oposición. Entre los asistentes estuvieron Xóchitl Gálvez, quien no milita en ningún partido pero mantiene cercanía con el PAN; Emilio Álvarez Icaza y Fernando Belaunzarán, integrantes de Somos México.
También estuvieron presentes dirigentes y legisladores panistas, entre ellos el presidente nacional del partido, Jorge Romero, así como senadores y diputados de Acción Nacional.