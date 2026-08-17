Kenia López rinde informe entre reconocimientos a su institucionalidad y críticas a listas del gobierno

No solo los militantes del PAN arroparon a Kenia López Rabadán durante su informe de labores; también los coordinadores parlamentarios de la oposición reconocieron su desempeño al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La emecista Ivonne Ortega destacó, además, su defensa de la paridad de género.

Los líderes parlamentarios recordaron que antes de que López Rabadán asumiera la presidencia de San Lázaro existían “dudas” sobre cómo se conduciría, y la propia legisladora reconoció que recibió el cargo en medio de cuestionamientos sobre su institucionalidad.

“Sería ingenua negar que cuando tomé este encargo había dudas sobre mi institucionalidad. Algunas presidencias de cuerpos colegiados habían mostrado sesgos ideológicos e incluso personales, y eso había mermado la confianza en la cabeza del Legislativo”, declaró.

Kenia López Rabadán concluye su periodo al frente de la Cámara de Diputados este agosto. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Incluso Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sostuvo que López Rabadán se condujo “en la mayoría de las ocasiones” con profesionalismo e imparcialidad.

La presidenta de la Mesa Directiva aseguró que asumió el reto de garantizar el respeto y la dignidad dentro del recinto legislativo. Como parte de ese compromiso, afirmó que durante su gestión no cerró el micrófono a ningún diputado y que procuró que las diferencias políticas se mantuvieran dentro del cauce institucional.

Ante los reconocimientos por su conducción, López Rabadán también puso énfasis en las dificultades que enfrentan las mujeres en la política y sostuvo que deben ocupar más espacios de decisión.

La panista recordó que es la mujer número 11 en encabezar la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados desde 1999 y destacó que, por primera vez, el recinto legislativo cuenta con una mayoría de mujeres.

Al hablar de su trayectoria, recordó sus orígenes en la entonces delegación Venustiano Carranza y el apoyo que brindó a su madre en una cocina económica. Señaló que, cuando nació, parecía poco probable que una mujer con sus circunstancias pudiera llegar a presidir San Lázaro.

“Mi lucha personal, mi trayectoria política ha sido a favor de las mujeres. Hoy quiero hablar de cómo las mujeres hacemos política. He tenido la oportunidad de demostrar con mayor visibilidad que las mujeres hacemos política de otra manera”, sostuvo.

Durante su informe, López Rabadán destacó que en su gestión se registraron más de 3,600 intervenciones parlamentarias, la aprobación de 150 dictámenes y 541 acciones de comunicación con medios, entre ellas 116 conferencias, 168 entrevistas y 257 comunicados.

Con este informe, la panista se despidió de la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro. En el acto también recibió a quien será su sucesor, el legislador del Partido Verde Raúl Bolaños Cacho, quien asumirá el cargo a finales de agosto.

“A quien le deseo el mayor de los éxitos, el próximo año, a mi vicepresidente Raúl Bolaños Cacho. Será un gran año, querido”, expresó.

Horas más tarde, Ricardo Monreal confirmó el nombramiento de Bolaños Cacho como próximo presidente de la Cámara de Diputados.