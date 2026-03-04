Higinio Martínez es nombrado vicecoordinador de Morena en el Senado

Hace un mes Higinio Martínez regresó al Senado después de un año de licencia para tratar cuestiones de salud. A su retorno se reunió con Ignacio Mier para pedirle la vicecoordinación de la bancada, ya que argumentó que fue el más votado.

“Es un asunto de como nos ven a los senadores del Estado de México, somos los más votados en el país. Yo tuve casi 5 millones de votos; después de la presidenta Claudia Shienbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, el más votado en este país fue su servidor”, declaró a principio de febrero de este año.

En total serán tres vicecoordinadores: Higinio Martínez será el vicecoordinador Legislativo; Cuauhtémoc Ochoa, el de Política, e Imelda Castro, de Género.

Con este cargo Higinio Martínez podrá participar, junto con Ignacio Mier, en la conducción, legislativa de la bancada con más senadores en la Cámara alta. Además, podrá sustituir a Ignacio Mier cuando este falte tanto en el trabajo interno del grupo como en reuniones de órganos de gobierno del Senado, la Junta de Coordinación Política.