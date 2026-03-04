Publicidad

Congreso

Higinio Martínez es nombrado vicecoordinador de Morena en el Senado

Hace unas semanas, Martínez regresó a sus funciones como legislador, ya que pidió licencia en 2025 para tratar cuestiones de salud.
mié 04 marzo 2026 01:57 PM
Higinio Martínez
A su retorno al Senado, Higinio Martínez se reunió con Ignacio Mier para pedirle la vicecoordinación de la bancada, ya que argumentó que fue el más votado. (Foto: Facebook de Higinio Martínez.)

La bancada de Morena en el Senado nombró a Higinio Martínez vicecoordinador, con lo que, junto a Ignacio Mier, coordinarán los trabajos legislativos de este grupo parlamentario.

“Se reintegró el senador Higinio Martínez, senador por el Estado de México. Él era vicecoordinador, de hecho, pero tiene que ser ratificado por el grupo y hoy encontró el apoyo unánime para que fuera ratificado, conforme a la separación que él había hecho antes”, declaró Ignacio Mier, coordinador de Morena.

Hace un mes Higinio Martínez regresó al Senado después de un año de licencia para tratar cuestiones de salud. A su retorno se reunió con Ignacio Mier para pedirle la vicecoordinación de la bancada, ya que argumentó que fue el más votado.

“Es un asunto de como nos ven a los senadores del Estado de México, somos los más votados en el país. Yo tuve casi 5 millones de votos; después de la presidenta Claudia Shienbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, el más votado en este país fue su servidor”, declaró a principio de febrero de este año.

En total serán tres vicecoordinadores: Higinio Martínez será el vicecoordinador Legislativo; Cuauhtémoc Ochoa, el de Política, e Imelda Castro, de Género.

Con este cargo Higinio Martínez podrá participar, junto con Ignacio Mier, en la conducción, legislativa de la bancada con más senadores en la Cámara alta. Además, podrá sustituir a Ignacio Mier cuando este falte tanto en el trabajo interno del grupo como en reuniones de órganos de gobierno del Senado, la Junta de Coordinación Política.

Higinio Martínez encabeza el llamado Grupo Texcoco en Morena, el cual ha ido creciendo en el Estado de México después de que una de sus integrantes, Delfina Gómez, ganó la gubernatura del estado en 2023.

Entre las figuras principales de este grupo al interior de Morena se encuentra no solo Delfina Gómez, también Horacio Duarte. Asimismo, esta agrupación ha sucedió en el Estado de México al Grupo Atlacomulco del PRI.

