La salida de Inzunza no afectará la votación en el Senado, afirma Rosa Icela Rodríguez

“Tenemos mayoría. (Morena) tiene la mayoría”, sostuvo Rosa Icela Rodríguez.

Además, comentó que la mandataria federal no enviará una iniciativa preferente y señaló que durante el encuentro no hubo instrucciones para los legisladores, sino un reconocimiento a su trabajo, así como a la “unidad” que encontró entre ellos.

Comentó que “vienen muchas iniciativas”, pero no especificó qué modificaciones se estarán impulsando. Tan solo este domingo, el Gobierno federal envió dos iniciativas: una para reformar la Ley de Inversión Extranjera y otra para modificar la Constitución con el objetivo de que los titulares de los Poderes Ejecutivos no tengan doble nacionalidad.

Votación en riesgo

La mayoría calificada de Morena y sus aliados, PT y PVEM, se tambalea ante la salida de Enrique Inzunza de la bancada y la próxima solicitud de licencia de una de las integrantes del partido oficialista.

Para aprobar una reforma constitucional se requiere el voto a favor de dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión. Actualmente hay 127 senadores, debido a que la suplente de la morenista Verónica Díaz aún no ha tomado protesta.

En caso de que los 127 legisladores asistan a una votación de reforma constitucional, se necesitarían 85 votos a favor. Hasta ahora, Morena y sus aliados cuentan con 86 legisladores.

Sin embargo, esta cifra podría reducirse debido a que la senadora Cinthia López Castro solicitará licencia para buscar la candidatura a la alcaldía de Cuauhtémoc. Su suplente es la priista Alicia Virginia Téllez. De concretarse este movimiento, Morena y sus aliados quedarían con 85 votos.