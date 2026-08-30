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Congreso

La salida de Inzunza no afectará la votación en el Senado, afirma Rosa Icela Rodríguez

La salida de Enrique Inzunza modifica el escenario en el Senado, pero Rosa Icela Rodríguez aseguró que Morena y sus aliados mantienen la mayoría.
dom 30 agosto 2026 02:30 PM
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Rosa Icela Rodríguez Velazquez, secretaria de Gobernación, habla durante la reunión plenaria de Morenaen la Camara de Diputados.
Rosa Icela Rodríguez Velazquez, secretaria de Gobernación, durante la la reunión plenaria en la Camara de Diputados que encabeza Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

Tras la salida de Enrique Inzunza de la bancada de Morena en el Senado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que esta decisión no afectará la votación de las iniciativas constitucionales de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al finalizar su reunión con los legisladores de Morena, la funcionaria federal enfatizó que Morena y sus aliados cuentan con la mayoría calificada necesaria para aprobar las reformas constitucionales que se impulsen desde el Ejecutivo.

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“Tenemos mayoría. (Morena) tiene la mayoría”, sostuvo Rosa Icela Rodríguez.

Además, comentó que la mandataria federal no enviará una iniciativa preferente y señaló que durante el encuentro no hubo instrucciones para los legisladores, sino un reconocimiento a su trabajo, así como a la “unidad” que encontró entre ellos.

Comentó que “vienen muchas iniciativas”, pero no especificó qué modificaciones se estarán impulsando. Tan solo este domingo, el Gobierno federal envió dos iniciativas: una para reformar la Ley de Inversión Extranjera y otra para modificar la Constitución con el objetivo de que los titulares de los Poderes Ejecutivos no tengan doble nacionalidad.

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Votación en riesgo

La mayoría calificada de Morena y sus aliados, PT y PVEM, se tambalea ante la salida de Enrique Inzunza de la bancada y la próxima solicitud de licencia de una de las integrantes del partido oficialista.

Para aprobar una reforma constitucional se requiere el voto a favor de dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión. Actualmente hay 127 senadores, debido a que la suplente de la morenista Verónica Díaz aún no ha tomado protesta.

En caso de que los 127 legisladores asistan a una votación de reforma constitucional, se necesitarían 85 votos a favor. Hasta ahora, Morena y sus aliados cuentan con 86 legisladores.

Sin embargo, esta cifra podría reducirse debido a que la senadora Cinthia López Castro solicitará licencia para buscar la candidatura a la alcaldía de Cuauhtémoc. Su suplente es la priista Alicia Virginia Téllez. De concretarse este movimiento, Morena y sus aliados quedarían con 85 votos.

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A ello se suma la salida del senador Enrique Inzunza del grupo parlamentario de Morena , quien la semana pasada anunció que se desempeñaría como legislador sin partido. Su voto será decisivo, pues si no respalda las reformas impulsadas por Morena, estas no podrán ser aprobadas.

Al inicio de la actual Legislatura, en 2024, Morena no alcanzaba la mayoría calificada: se encontraba a cuatro votos de obtenerla. Para conseguirlos, convenció a dos senadores del PRD, uno del PAN y uno del PRI de incorporarse a su grupo parlamentario.

Con estos votos, entre 2024 y 2026, Morena y sus aliados lograron aprobar todas las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, esa mayoría vuelve a tambalearse.

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Morena Cámara de Senadores

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