Durante décadas, el Grupo Atlacomulco fue sinónimo de poder político en el Estado de México, con una estructura que llevó a seis de sus integrantes a la gubernatura y a uno, Enrique Peña Nieto, a la Presidencia.
Pero el mapa político mexiquense cambió con el ascenso del Grupo Texcoco, una agrupación de Morena construida alrededor de Higinio Martínez, Horacio Duarte y Delfina Gómez, que logró arrebatarle al PRI la gubernatura en 2023 y convertirse en un nuevo centro de poder en la entidad.
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A 165 kilómetros de Atlacomulco –municipio que dio nombre a una de las agrupaciones políticas más importantes de Edomex y de donde surgieron gobernadores y el expresidente Enrique Peña Nieto– se gestó el Grupo Texcoco con los expresidentes municipales de esa localidad como sus representantes.
La estructura territorial y política del Grupo Texcoco ayudó a que Morena se consolidara en el Estado de México en 2023 cuando Delfina Gómez ganó la gubernatura frente al PRI.
El origen del Grupo Texcoco se remonta a los años de Higinio Martínez como perredista y al Grupo de Acción Política (GAP) que creó en 1993, junto con Rosendo Marín, José Luis Gutiérrez Cureño y Alberto de la Rosa, quienes provenían del Partido Mexicano de los Trabajadores.
En 1998, Higinio Martínez llegó al Senado y su grupo político incrementó su poder. Con esa influencia, fue candidato a gobernador del Estado de México en 1999, pero perdió frente al priista Arturo Montiel Rojas.
Higinio Martínez dejó el partido en 2011 debido a diferencias con sus dirigentes. Meses después se incorporó a las filas de Morena, fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el Grupo de Acción Política comenzó a ser conocido como “Grupo Texcoco”.
La estructura territorial y política de este grupo ayudó a que Morena se consolidara en el Estado de México.
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El Grupo Atlacomulco, el rival de Texcoco
El grupo Atlacomulco es mucho más viejo que el de Texcoco. El primero data de más de 80 años, mientras que el segundo tiene sus antecedentes en la década de los noventa.
"Seis gobernadores saldrán de este pueblo y, de este grupo compacto, uno llegará a la Presidencia de la República", fue la leyenda que dio origen al Grupo Atlacomulco.