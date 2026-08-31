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Congreso

El grupo de Higinio Martínez que desplazó al grupo Atlacomulco en el Edomex

La estructura territorial y política del Grupo Texcoco ayudó a que Morena se consolidara en el Estado de México, y en 2023 arrebatarle al PRI la gubernatura con Delfina Gómez.
lun 31 agosto 2026 04:46 PM
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Los líderes del Grupo Texcoco, Higinio Martínez, Delfina Gómez y Horacio Duarte en un cierre de campaña en las elecciones de 2023.
A 165 kilómetros de Atlacomulco se gestó el Grupo Texcoco con Higinio Martínez, Delfina Gómez y Horacio Duarte como sus representantes.
 (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Durante décadas, el Grupo Atlacomulco fue sinónimo de poder político en el Estado de México, con una estructura que llevó a seis de sus integrantes a la gubernatura y a uno, Enrique Peña Nieto, a la Presidencia.

Pero el mapa político mexiquense cambió con el ascenso del Grupo Texcoco, una agrupación de Morena construida alrededor de Higinio Martínez, Horacio Duarte y Delfina Gómez, que logró arrebatarle al PRI la gubernatura en 2023 y convertirse en un nuevo centro de poder en la entidad.

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A 165 kilómetros de Atlacomulco –municipio que dio nombre a una de las agrupaciones políticas más importantes de Edomex y de donde surgieron gobernadores y el expresidente Enrique Peña Nieto– se gestó el Grupo Texcoco con los expresidentes municipales de esa localidad como sus representantes.

Higinio Martínez junto al expresidente AMLO y la gobernadora Delfina Gómez.
En 2023, Delfina Gómez le arrebató al PRI la gubernatura del Estado de México. (Redes sociales de Higinio Martínez.)

La estructura territorial y política del Grupo Texcoco ayudó a que Morena se consolidara en el Estado de México en 2023 cuando Delfina Gómez ganó la gubernatura frente al PRI.

El origen del Grupo Texcoco se remonta a los años de Higinio Martínez como perredista y al Grupo de Acción Política (GAP) que creó en 1993, junto con Rosendo Marín, José Luis Gutiérrez Cureño y Alberto de la Rosa, quienes provenían del Partido Mexicano de los Trabajadores.

Dos años después del surgimiento de esta agrupación y de Higinio Martínez como dirigente estatal del PRD en el Estado de México, el texcocano operó el primer golpe al PRI en 1996 en esa entidad.

En 1998, Higinio Martínez llegó al Senado y su grupo político incrementó su poder. Con esa influencia, fue candidato a gobernador del Estado de México en 1999, pero perdió frente al priista Arturo Montiel Rojas.

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Higinio Martínez dejó el partido en 2011 debido a diferencias con sus dirigentes. Meses después se incorporó a las filas de Morena, fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el Grupo de Acción Política comenzó a ser conocido como “Grupo Texcoco”.

La estructura territorial y política de este grupo ayudó a que Morena se consolidara en el Estado de México.

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El Grupo Atlacomulco, el rival de Texcoco

El grupo Atlacomulco es mucho más viejo que el de Texcoco. El primero data de más de 80 años, mientras que el segundo tiene sus antecedentes en la década de los noventa.

"Seis gobernadores saldrán de este pueblo y, de este grupo compacto, uno llegará a la Presidencia de la República", fue la leyenda que dio origen al Grupo Atlacomulco.

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Algunos de sus representantes más destacados son Isidro Fabela, Carlos Hank González, Alfredo del Mazo Vélez, Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza, entre otros.

El auge de esa agrupación política fue con la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos, pero al perder la Presidencia de la República en 2018, inició también el ocaso del partido.

Sin embargo fue hasta 2023 cuando el Grupo Atlacomulco se despidió de Edomex y Alfredo del Mazo se convirtió en el último gobernador del PRI y de la agrupación política.

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Higinio Martínez, la pieza clave lidera el Senado

A 51 años de iniciar su trayectoria política desde la izquierda. La bancada de Morena, eligió a Higinio Martínez para encabezar la Mesa Directiva durante el último año de esta Legislatura.

Higinio Martínez regresó al Senado en marzo después de un año de licencia para tratar cuestiones de salud.

Con información de Lidia Arista...

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