A 165 kilómetros de Atlacomulco –municipio que dio nombre a una de las agrupaciones políticas más importantes de Edomex y de donde surgieron gobernadores y el expresidente Enrique Peña Nieto– se gestó el Grupo Texcoco con los expresidentes municipales de esa localidad como sus representantes.

En 2023, Delfina Gómez le arrebató al PRI la gubernatura del Estado de México. (Redes sociales de Higinio Martínez.)

La estructura territorial y política del Grupo Texcoco ayudó a que Morena se consolidara en el Estado de México en 2023 cuando Delfina Gómez ganó la gubernatura frente al PRI.

El origen del Grupo Texcoco se remonta a los años de Higinio Martínez como perredista y al Grupo de Acción Política (GAP) que creó en 1993, junto con Rosendo Marín, José Luis Gutiérrez Cureño y Alberto de la Rosa, quienes provenían del Partido Mexicano de los Trabajadores.

Dos años después del surgimiento de esta agrupación y de Higinio Martínez como dirigente estatal del PRD en el Estado de México, el texcocano operó el primer golpe al PRI en 1996 en esa entidad.

En 1998, Higinio Martínez llegó al Senado y su grupo político incrementó su poder. Con esa influencia, fue candidato a gobernador del Estado de México en 1999, pero perdió frente al priista Arturo Montiel Rojas.

Higinio Martínez dejó el partido en 2011 debido a diferencias con sus dirigentes. Meses después se incorporó a las filas de Morena, fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el Grupo de Acción Política comenzó a ser conocido como “Grupo Texcoco”.

La estructura territorial y política de este grupo ayudó a que Morena se consolidara en el Estado de México.