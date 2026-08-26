Enrique Inzunza deja la bancada de Morena y continuará como senador independiente

En un documento que publicó en su cuenta de X, mencionó que desde hace cuatro meses ha sido objeto de una “feroz campaña de calumnias y diatribas” después de que una oficina del departamento de justicia de los Estados Unidos difundiera imputaciones contra él.

“No se precisa mucha perspicacia para saber que es otro, alguien que posee el mayor liderazgo moral y político de la nación, el objetivo final de esta embestida. Sería una cobardía y un error, consentirlo o permitirlo. Es preferible, como decía Altamirano, vivir o morir entre las fieras, que inclinar la frente ante los tiranos y dar un abrazo a los traidores”, declaró.

Enrique Inzunza explicó que los sinaloenses lo eligieron en las urnas en 2024 para ser senador y representarlos y ha asumido la encomienda conforme a las normas que han regido su conducta, por lo que continuará en el cargo, pese a las peticiones de que solicite licencia.

El pasado 25 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que Enrique Inzunza debería pedir licencia como senador, ya que es investigado por la Fiscalía General de la República ante la acusación que hay de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Considero lo mismo en todos los diez casos que están bajo investigación de la Fiscalía, pero cada quien tiene una decisión frente a la gente, frente al pueblo, cada uno tiene que tomar también sus propias decisiones”, comentó la mandataria.