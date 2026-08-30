Higinio Martínez, el operador de la caída del PRI en el Edomex, se perfila para presidir el Senado

Higinio Martínez se perfila a convertirse en el presidente del Senado, 51 años después de iniciar su trayectoria política desde la izquierda. La bancada de Morena lo eligió para encabezar la Mesa Directiva durante el último año de esta legislatura, en lo que representa su segundo intento por dirigir la Cámara alta.
El mexiquense se impuso en la contienda interna frente a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Óscar Cantón Zetina y Gerardo Fernández Noroña, quienes también alzaron la mano.
Publicidad
Con 51 años de trayectoria política, Martínez se ha consolidado como uno de los principales operadores de la caída del PRI en el Estado de México.
¿Quién es Higinio Martínez?
Higinio Martínez nació en 1956 en Texcoco, Estado de México. Es conocido como “El Doctor”, pues estudió la licenciatura de Médico Cirujano en la UNAM, profesión que ejerció durante no más de tres años, de 1986 a 1990. Posteriormente, se desempeñó como jefe de Servicios Médicos de la Universidad Autónoma Chapingo.
A la par, inició su carrera política desde la izquierda mexicana, primero en el Partido Mexicano de los Trabajadores, después en el Partido Mexicano Socialista y, finalmente, en el PRD, al que llegó en 1989.
Dentro del PRD ocupó diversos cargos partidistas, entre ellos delegado nacional, consejero estatal y nacional y presidente del partido en el Estado de México. También fue candidato a diputado y presidente municipal, cargos que posteriormente ganó. Sin embargo, aunque contendió por la gubernatura del Estado de México, es el único cargo de elección popular que no ha conseguido.
En 1990, cuando tenía 34 años, obtuvo su primer cargo público de elección popular: diputado local del PRD en el Estado de México. Fue entonces cuando Higinio Martínez comenzó a dejar atrás la Medicina para dedicarse de lleno a la política.
Una como legislador, comenzó a construir un grupo político que, con el paso de los años, le ayudaría a ganar posiciones de poder en el Estado de México, una de las entidades políticamente más relevantes para el PRI.
Publicidad
Higinio Martínez y la caída del PRI en Edomex
Como perredista, Higinio Martínez creó en 1993 el Grupo de Acción Política (GAP), junto con Rosendo Marín, José Luis Gutiérrez Cureño y Alberto de la Rosa, quienes también provenían del Partido Mexicano de los Trabajadores.
Era una época en la que el PRI se mantenía como el partido predominante en México: encabezaba la Presidencia de la República, gobernaba 28 estados y tenía el control de la Cámara de Diputados y el Senado.
A ello se sumaba que en el Estado de México se había consolidado uno de los grupos políticos priistas más poderosos: el Grupo Atlacomulco, del que surgieron ocho gobernadores y un presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Publicidad
En 1996, el PRD ganó 26 presidencias municipales, entre ellas las de Nezahualcóyotl, Texcoco, Tultepec y Tultitlán. Además, obtuvo cinco diputaciones locales de mayoría relativa y 27 sindicaturas.
En 1998, Higinio Martínez llegó al Senado, con lo que su grupo político incrementó su poder. Con esa influencia, fue candidato a gobernador del Estado de México en 1999, pero perdió frente al priista Arturo Montiel Rojas.
La llegada a Morena
Tras 22 años de militancia en el PRD, Higinio Martínez dejó el partido debido a diferencias con sus dirigentes. Meses después se incorporó a las filas de Morena, por lo que el Grupo de Acción Política comenzó a ser conocido como “Grupo Texcoco”.
La estructura territorial y política de este grupo ayudó a que Morena se consolidara en el Estado de México, ya que en 2023 el partido logró arrebatarle al PRI la gubernatura con Delfina Gómez, quien forma parte de ese grupo.
A ello se suma que ese mismo año Morena alcanzó el gobierno de 88 de los 125 municipios del estado y obtuvo 40 diputaciones de mayoría relativa de las 45 en disputa. Con ello, el partido no solo controló el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo de la entidad.
Segundo intento para presidir el Senado
Esta es la segunda ocasión en que Higinio Martínez busca la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. La primera fue en 2022, pero no logró imponerse.
La disputa por la Mesa Directiva en aquella ocasión se dio en medio de divisiones al interior de la bancada, debido a que el entonces coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, se encontraba distanciado del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los candidatos para presidir el Senado eran Higinio Martínez, José Narro, Gabriel García y Alejandro Armenta. La mayoría de los morenistas se inclinó por este último.
Este 2026, Higinio Martínez volvió a buscar encabezar la presidencia del Senado. En esta ocasión obtuvo el respaldo de sus compañeros de bancada, por lo que este lunes 31 de agosto será votado su nombramiento durante la sesión preparatoria.