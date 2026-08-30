Higinio Martínez, el operador de la caída del PRI en el Edomex, se perfila para presidir el Senado

Con 51 años de trayectoria política, Martínez se ha consolidado como uno de los principales operadores de la caída del PRI en el Estado de México.

¿Quién es Higinio Martínez?

Higinio Martínez nació en 1956 en Texcoco, Estado de México. Es conocido como “El Doctor”, pues estudió la licenciatura de Médico Cirujano en la UNAM, profesión que ejerció durante no más de tres años, de 1986 a 1990. Posteriormente, se desempeñó como jefe de Servicios Médicos de la Universidad Autónoma Chapingo.

A la par, inició su carrera política desde la izquierda mexicana, primero en el Partido Mexicano de los Trabajadores, después en el Partido Mexicano Socialista y, finalmente, en el PRD, al que llegó en 1989.

Dentro del PRD ocupó diversos cargos partidistas, entre ellos delegado nacional, consejero estatal y nacional y presidente del partido en el Estado de México. También fue candidato a diputado y presidente municipal, cargos que posteriormente ganó. Sin embargo, aunque contendió por la gubernatura del Estado de México, es el único cargo de elección popular que no ha conseguido.

En 1990, cuando tenía 34 años, obtuvo su primer cargo público de elección popular: diputado local del PRD en el Estado de México. Fue entonces cuando Higinio Martínez comenzó a dejar atrás la Medicina para dedicarse de lleno a la política.

Una como legislador, comenzó a construir un grupo político que, con el paso de los años, le ayudaría a ganar posiciones de poder en el Estado de México, una de las entidades políticamente más relevantes para el PRI.