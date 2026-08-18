Raúl Bolaños: el eslabón más joven de un linaje político oaxaqueño llega a la presidencia de San Lázaro

Esta será la primera ocasión que el Partido Verde encabece la presidencia de la Cámara de Diputados, debido a que en la votación de 2024 se convirtió en la tercera fuerza política en el recinto legislativo.

Su familia en la política

La familia Bolaños Cacho es uno de los clanes más conocidos de Oaxaca por su presencia histórica tanto en la política como en el ámbito artístico. A lo largo de varias generaciones, sus integrantes han ocupado cargos públicos de relevancia, incluido el máximo puesto político del país: la Presidencia de México.

La mayoría de sus miembros militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque algunos posteriormente cambiaron de partido, como el propio Raúl Bolaños Cacho Cué, quien está próximo a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados.

Entre los personajes vinculados con esta familia se encuentra el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, cuya madre, Sabina Bolaños Cacho, era hermana del bisabuelo de Bolaños Cacho Cué, Miguel Bolaños Cacho. Por esta relación familiar, Díaz Ordaz era tío en tercer grado del próximo presidente de la Cámara de Diputados.

Otro integrante destacado fue Miguel Bolaños Cacho, quien gobernó Oaxaca en dos ocasiones: primero como gobernador interino en 1902 y posteriormente, de 1912 a 1914. Su segundo mandato estuvo marcado por los conflictos derivados de la Revolución Mexicana y concluyó en ese contexto. Miguel Bolaños Cacho fue bisabuelo de Raúl Bolaños Cacho Cué.

La trayectoria política de la familia continuó con Raúl Bolaños Cacho Güenduláin, abuelo del legislador, quien fue diputado federal, presidente de la Cámara de Diputados y senador de la República, siempre bajo las siglas del PRI.

Bolaños Cacho Cué ha reconocido públicamente que su abuelo fue una de sus principales inspiraciones para incursionar en la vida política.