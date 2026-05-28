PT se impone a propuesta de Sheinbaum y evita que la revocación de mandato coincida con elecciones federales

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum planteaba en el artículo 35 de la Constitución que la revocación de mandato coincida en elecciones federales o locales, pero el PT se impuso para que la consulta se realice el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional.

"Tiene el propósito de que quede preciso que no va haber posibilidad de que empaten las elecciones federales con la revocación de mandato", comentó el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval.

🔴EN VIVO | Dip. Reginaldo Sandoval Flores. Reforma en materia judicial https://t.co/HE7vgP2Ffo — Diputadas y Diputados Petistas (@DiputadosPTmx) May 28, 2026

Con esto, el PT se impuso por tercera vez a una reforma presidencial. El partido frenó la segunda propuesta de reforma electoral de la presidencia Sheinbaum,sino que planteaba que la revocación de mandato coincidiera con las elecciones de 2027.

El partido encabezado por Alberto Anaya detuvo esa propuesta, ya que advirtió que esto generaría inequidad. Eso se sumó al rechazo del PT a la iniciativa presidencial que reducía el presupuesto de los partidos políticos y desaparecía los senadores plurinominales.

Amplían periodo a magistrados

La segunda reserva que pasó fue presentada del diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna en la que permite que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que están en funciones puedan ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal de 2028.

Esta propuesta fue rechazada por algunos morenistas, como Alfonso Ramírez Cuéllar, quien dijo que con este planteamiento se avala la reelección de los magistrados, por lo que pidió que por "decoro" y "decencia" se rechazara. Sin embargo, no fue así.

"Lo que están proponiendo que los que duraron seis años, y luego les dimos otros dos, y les vamos a dar otro (año), porque vamos a elegir hasta 2028 y lo que aquí nos proponen es que les demos otros seis, que duren 17 años. casi la mitad de lo que duro Porfirio Díaz en México", mencionó el legislador.

Ante los rechazos de morenistas, su coordinador Ricardo Monreal explicó que esta reserva es para otorgar el mismo trato que se le dio a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre buscar otro periodo a través de la elección.

De los siete magistrados que integran el TEPJF, cinco fueron elegidos desde 2016, por lo que si en 2028 participan en la elección judicial y ganan, terminarán sus funciones en 2034, por lo que habrán estado 18 años en el cargo.

Una de las magistradas beneficiadas será Mónica Soto Fregoso, quien se ha mantenido cercana a Morena.

Recortan periodo de jueces

La tercera reserva aprobada fue presentada por los morenistas Leonel Godoy y Ricardo Monreal, en la que se le da 90 días naturales a los Congresos locales para realizar las adecuaciones necesarias a sus constituciones para adecuarlas a lo que establece la Constitución en materia de elección judicial.

También agrega un párrafo para señalar que el periodo de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito que sean electos en 2028 durarán ocho años, por lo que vencerá en 2036; es decir a estos juzgadores les recortan un año, porque el cargo

Discusión entre descalificaciones

En la discusión de casi 15 horas, los diputados de la oposición realizaron una seria de críticas en contra de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que si era centralista, porque los estados deben sujetarse al modelo federal para la elección de candidatos a juzgadores; que de forma “tramposa” metían la revocación de mandato a que se llevará a cabo el mismo día de lecciones federales y locales.

Y aunque presentaron reservas, ninguna fue aceptada. Morena hasta rechazo la propuesta de su diputada Olga Sánchez Cordero, quien planteó que la renovación del Tribunal de Disciplina se hiciera de manera escalonada.

Sin embargo, no fueron los únicos reclamos que se escucharon en el Pleno de la Cámara de Diputados, el cual en la mayor parte del tiempo tuvo no más de 30 legisladores, cuando está conformado por 500. El resto se la encontraba en sus oficinas o comiendo en el restaurante que está dentro de San Lázaro.

La diputada Mónica Sandoval Hernández llamó a los legisladores “parásitos” y les exigió ponerse a trabajar, ya que el salón de sesiones se encontraba casi vacío.

“Todas las instituciones están de cabeza; pónganse a trabajar bola de huevones, parásitos, zánganos, porque vean cómo tiene vacías las curules, no están, no existen, no crean que chat GPT les va a hacer todo. Gánense el sueldo y estense aquí, y cuando no, salgan a campo a ver de frente a l ciudadanía”, gritó la priista.

La diputada Ana Isabel González secundó a su compañera legisladora al señalar que los morenistas no se encontraban en la sesión y dijo que solo quería aprobar esta reforma para quedar bien con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Para qué quieren estar aquí? Si ni siquiera se presentar en la sesión. Estamos votando una reforma al poder judicial y ¿ya vieron a voltear a ver sus lugares alrededor? Están solos, vacíos, les vale, no les importa, lo único que quieren es aprobarlo de la manera más rápida para quedar bien con una persona, que ya ni está en la presidencia de la República. Que falta de respeto para los mexicanos”, declaró.

Durante la sesión, tanto Morena y el PAN aprovecharon el tiempo para seguir enfrentándose por los casos de Sinaloa y Chihuahua.

La diputada morenista Vianey García llamó “traidores a la patria” a los panistas y los señaló por defender a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua por permitir que agentes de la CIA participaran en operativos en el estado.

Para hacer estas acusaciones, los legisladores de Morena presentaban reservas y luego las retiraban.