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Congreso avanza en aprobación de reformas electorales con votos de Morena y aliados

Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo cuentan con los votos suficientes para aprobar las reformas que se discuten en el periodo extraordinario del Congreso.
mié 27 mayo 2026 12:15 PM
diputados
CIUDAD DE MÉXICO, 26MAYO2026.- La bancada morenista encabezada por Ricardo Monreal vota durante la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados en la que se busca reformar y adicionar diversas disposiciones en material de la Reforma al Poder Judicial. La iniciativa fue aprobada en lo general por 341 votos a favor. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Durante el periodo extraordinario del Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado discutirán un paquete reformas en materia electoral, integrado por dos modificaciones constitucionales y dos reformas secundarias, que cuentan con el respaldo de Morena y sus partidos aliados.

Entre las iniciativas de carácter constitucional destaca una reforma para modificar las reglas de elección de juzgadores, así como otra que incorpora la intervención extranjera como causal de nulidad electoral. En paralelo, las reformas secundarias buscan reglamentar esta nueva figura jurídica y establecer mecanismos para impedir que personas vinculadas con el crimen organizado accedan a candidaturas de elección popular.

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En la Cámara de Diputados, Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) cuentan con los votos suficientes para aprobar las cuatro propuestas. Para avalar reformas constitucionales se requieren al menos 334 votos, considerando la asistencia total de los 500 legisladores, mientras que la coalición oficialista suma 364 curules.

Sin embargo, las iniciativas puede sufrir modificaciones durante la discusión legislativa. La diputada de Morena Olga Sánchez Cordero adelantó que presentará reservas para evitar que la revocación de mandato coincida con elecciones federales o locales. También planteará ajustes para corregir contradicciones en los artículos relacionados con la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y para establecer una renovación escalonada del Tribunal de Disciplina.

Por su parte, el PT anunció que impulsará cambios a la reforma sobre injerencia extranjera como causal de nulidad electoral. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, promovente de la iniciativa, aseguró que está abierto a modificaciones luego de las críticas por la ambigüedad del texto y la falta de precisión sobre los supuestos que constituirían intervención extranjera en procesos electorales.

Cambios en elección judicial avanzan en San Lázaro

En medio de críticas, señalamientos por los casos de Chihuahua y Sonora, y de cara a las elecciones intermedias de 2027, la Cámara de Diputados ya aprobó una serie de cambios constitucionales relacionados con la elección judicial.

La reforma, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aplaza a 2028 las elecciones judiciales previstas para 2027 y reduce el número de candidatos por cargo: ya no serán tres, sino dos.

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Además, homologa los criterios de evaluación de aspirantes mediante la creación de una Comisión integrada por quienes coordinan los Comités de Evaluación. Este órgano verificará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, además de definir criterios y metodologías para la selección de quienes aspiren a integrar el Poder Judicial.

La iniciativa también restituye las dos salas de la Corte, ahora bajo la denominación de “secciones”, con el objetivo de “gestionar de manera más eficiente las cargas de trabajo”.

Asimismo, establece que la revocación de mandato coincidirá con las jornadas electorales federales o locales y dispone que el Tribunal de Disciplina, además de investigar y sancionar a juzgadores, evalúe su desempeño y participe en su capacitación junto con la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Una de las principales críticas de la oposición fue que Morena incorporó “de manera mañosa” la revocación de mandato a la iniciativa para permitir que la consulta coincida con futuros procesos electorales, como los de 2030 o 2033.

Esto ocurre después de que, en marzo pasado, el Senado rechazó una propuesta similar de la presidenta Claudia Sheinbaum que planteaba realizar la revocación de mandato durante las elecciones de 2027. Diputados de oposición señalaron entonces que dicha medida contravenía la legislación vigente.

“La revocación de mandato nació como un mecanismo excepcional de evaluación ciudadana al ejercicio del poder, no como una extensión de las campañas ni como una herramienta para arrastrar participación o contaminar otros procesos democráticos”, afirmó la emecista Iraís Reyes de la Torre. Otra de las críticas opositoras fue que la reforma tiene un carácter “centralista”.

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El diputado priista Alejandro Domínguez señaló que la reforma obliga a las entidades federativas a sujetarse al modelo federal para seleccionar candidatos a juzgadores, lo que –consideró– debilita el pacto federal.

“Esto debilita e pacto federal, México no necesita la concentración de poder. El federalismo implica entidades federativas fuertes y no vulneradas por el gobierno federal. (…) Esto no es técnica legislativa seria, es hacer las cosas, como decimos en el rancho, al chilazo, a la brava y con prisas”, declaró.

Durante su intervención, el legislador chihuahuense también acusó a Morena de violentar la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales con el citatorio enviado a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien acudió este miércoles a la dependencia por la participación de dos agentes de la CIA en operativos realizados en el estado.

“La justicia la están convirtiendo en un instrumento de presión política. Vamos en contra de la persecución política de los opositores”, sostuvo, mientras otros legisladores priistas gritaban: “¿Y Rocha?”.

Por su parte, Morena y sus aliados defendieron la reforma. La diputada petista Lilia Aguilar reconoció que hubo “fallas legislativas” en la reforma judicial aprobada en 2024 y afirmó que toda norma es perfectible. También aprovechó su intervención para referirse al caso Chihuahua.

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“Viene acá la oposición no solo a defender a una gobernadora que ha confesado a nivel nacional que incumplió la Constitución, sino a mentirle a la gente que tiene mejores propuestas”, afirmó.

En tanto, el morenista Leonel Godoy utilizó su participación en tribuna para asegurar que su partido ganará la mayoría de las gubernaturas en 2027 y alcanzará de nuevo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Además, defendió al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos nexos con el crimen organizado. Sostuvo que el mandatario no es juzgado y recordó que ya no cuenta con fuero, mientras que –afirmó– Maru Campos acudió a su comparecencia ante la FGR protegida aún por la inmunidad constitucional.

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Cámara de Diputados Reforma al Poder Judicial Elecciones México 2027

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