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México

El presidente del Tribunal Electoral pide separar la elección judicial de la política en 2027

Gilberto Bátiz García, presidente del Tribunal Electoral, consideró que la elección de integrantes del PJ no debe coincidir con la jornada electoral del 2027 por las diferencias de objetivos de los procesos.
lun 04 mayo 2026 04:56 PM
TEPJF Gilberto Bátiz García
Gilberto Bátiz García, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), argumentó que una elección política no puede desarrollarse al mismo tiempo que una de carácter técnico, como la destinada a designar a jueces de distrito y magistrados de circuito. (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación )

Gilberto Bátiz García, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), planteó que las elecciones judiciales programadas para 2027 deben realizarse en una fecha distinta a los comicios políticos.

Desde su perspectiva, la elección de integrantes del Poder Judicial no debe coincidir con la jornada electoral del próximo año, en la que se renovarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, debido a las diferencias en la naturaleza y objetivos de ambos procesos.

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La declaración ocurre luego de que, en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, autoridades federales dieran a conocer que se analizan alternativas: mantener la elección judicial en la misma fecha o diferirla.

El magistrado argumentó que una elección política no puede desarrollarse al mismo tiempo que una de carácter técnico, como la destinada a designar a jueces de distrito y magistrados de circuito. En ese sentido, abrió la discusión sobre la pertinencia de conservar el modelo aplicado en 2025 o construir un esquema distinto a partir de la experiencia reciente.

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También destacó que este tipo de elección conlleva implicaciones importantes a futuro, lo que justifica considerar su realización después de junio de 2027.

“Es muy importante decirlo. Hoy en día se tiene un debate también sobre la mesa que nos invita a pensar: ¿es lo que necesitamos?, ¿una elección concurrente donde partidos políticos y elección judicial tengan cabida el mismo día?”, comentó el presidente del Tribunal Electoral.

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Bátiz García dijo además que se puede usar la experiencia de la Sala Superior y la labor de todo el Tribunal Electoral en las elecciones presidenciales de 2024 y los comicios judiciales de junio de 2025.

“¿El modelo que desarrollamos en el 2025 es el que necesitamos para llevar a buen puerto estas elecciones o debemos de configurar esta nuevas reglas también con base en una experiencia no solo como candidatos, sino también como instituciones?”, agregó el magistrado presidente.

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El plazo límite en el que esa propuesta puede aprobarse y entrar en vigor para 2027 vence a finales de mayo, por requerir reformas constitucionales

En este sentido, pidieron “decisiones concretas por parte de las autoridades que permitan construir un modelo de elección judicial a la altura de los desafíos del país”.

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Reforma al Poder Judicial TEPJF

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