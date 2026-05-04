El presidente del Tribunal Electoral pide separar la elección judicial de la política en 2027

Bátiz García dijo además que se puede usar la experiencia de la Sala Superior y la labor de todo el Tribunal Electoral en las elecciones presidenciales de 2024 y los comicios judiciales de junio de 2025.

“¿El modelo que desarrollamos en el 2025 es el que necesitamos para llevar a buen puerto estas elecciones o debemos de configurar esta nuevas reglas también con base en una experiencia no solo como candidatos, sino también como instituciones?”, agregó el magistrado presidente.

Organizaciones y expertos piden consensos para aplazar elección judicial a 2028

El pasado 30 de abril, una vez que concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso, más de 150 organizaciones y expertos instaron a los legisladores a alcanzar consensos que hagan posible la llamada contrarreforma judicial que aplace la elección de juzgadores al 2028 y mejore la calidad de la justicia.

El plazo límite en el que esa propuesta puede aprobarse y entrar en vigor para 2027 vence a finales de mayo, por requerir reformas constitucionales

En este sentido, pidieron “decisiones concretas por parte de las autoridades que permitan construir un modelo de elección judicial a la altura de los desafíos del país”.

