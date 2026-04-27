Ernestina Godoy asegura que su política contra el crimen es "humanista" y pro-derechos humanos

Durante su participación en la Comisión de Justicia del Senado, Ernestina Godoy comentó que cuando tomó protesta como titular de la FGR asumió el compromiso de transformarla en una institución “humanistas, transparente, eficiente” y que no tendría espacio para la impunidad y la corrupción.

Además sostuvo su convicción de colaborar con los tres órganos de Gobierno sin importar los colores partidistas ni el interés político alguno. También dijo que el Plan Estratégico que envió la FGR se articula en 10 ejes con el fin de mejorar la calidad de justicia en México.

A cuatro meses de haber asumido como fiscal general de la República, Ernestina Godoy presentó su Plan Estratégico de Procuración de Justicia. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

Estos son:

- Reestructuración de la FGR.

- Coordinación institucional.

- Fortalecimiento de las Fiscalías en las Entidades Federativas.

- Nuevo modelo de investigación e inteligencia.

- Modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal.

- Priorizar y reorientar recursos hacia los delitos que más afectan.

- Estrategias nacionales para la atención de la Violencia contra las Mujeres.

- Estrategia nacional para la atención de la extorsión y búsqueda de personas desaparecidas.

- Las víctimas como eje de la actualización de la FGR.

- Combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas.

Ernestina Godoy fue fiscal en la Ciudad de México durante el mandato de Claudia Sheinbaum. Ahora es titular en la FGR. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Durante la comparecencia, la oposición reconoció el Plan Estratégico de Procuración de Justicia. La panista Guadalupe Murguía Gutiérrez al sostener que este documento es el “más serio” que ha revisado de la Fiscalía, ya que parte de un diagnóstico “realista y honesto”.

Lo anterior porque el documento reconoce que nueve de cada 10 delitos no se investigan ni se judicializan, y de los que se investigan, 7.14% obtiene sentencia mediante el procedimiento abreviado, que es un esquema de negociación.

La senadora mencionó que en el documento, la Fiscalía también aceptó que seis de cada 10 personas no le tiene confianza y que puede realizar o caer en actos de corrupción.

Ante ello, Ernestina Godoy aceptó que las personas no acuden a denunciar y quienes lo hacen, solo una parte se judicializa, y reconoció que es baja la confianza que genera la FGR sobre los ciudadanos.

“Hay un porcentaje muy pequeño que llega a las judicializaciones, eso es algo que estamos analizando, porque no puede ser que tengamos un índice de no ejercicio de la acción penal muy alto; eso quiere decir que hay impunidad. Estamos encaminado a que baje y suba el porcentaje de judicializaciones”, enfatizó.

Comentó que se busca que haya en cada fiscalía estatal un grupo de “personas sensibles” que reciban, atienda y canalicen las denuncias, y recordó que esta estrategia la aplicó en la Ciudad de México cuando era fiscal local.

“Les llame ‘jóvenes por la justicia’, que era tres jóvenes en las agencias de los ministerios públicos, quienes recibían a la gente de una manera distinta. Eso es buscando recuperando la justicia, buscando que la cifra negra baje”, comentó.